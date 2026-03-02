FC Emmendingen zeigt zum Auftakt zwei Gesichter

Symbolbild – Foto: Daniel Thoma

Landesligist FC Emmendingen kehrte mit einem 3:2-Auswärtssieg vom Nachholspiel beim FC Wittlingen zurück. Dabei lagen die Emmendinger zur Pause beim Tabellenletzten mit 0:2 zurück. "Wir haben in der ersten Halbzeit alles vermissen lassen, was auf dem kleinen Kunstrasen in Wittlingen nötig ist: Laufbereitschaft, Zweikampfführung, Antizipation", sagte FCE-Trainer Oliver Dewes. Das Trainerteam sprach die Nachlässigkeiten in der Kabine an und nahm einige Umstellungen vor. Der eingewechselte A-Juniorenspieler Roni Krekaj erzielte kurz nach Wiederanpfiff den Anschlusstreffer. "Die Mannschaft hat dann ein ganz anderes Gesicht gezeigt", so Dewes. Dennoch fiel der 2:2-Ausgleich durch Marko Radovanovic erst in der 85 Minute. In der Nachspielzeit wurde Radovanovic im Strafraum zu Fall gebracht, und Nicolai Bührer nutzte den Elfmeter zum Siegtreffer. Gefragt nach den Spielern, die die Mannschaft zum Erfolg geführt hatten, musste Dewes nicht lange überlegen: "In der ersten Halbzeit wäre mir keiner eingefallen – in der zweiten Halbzeit alle!"