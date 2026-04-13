FC Emmendingen zeigt sich effektiv und fertigt FC Tiengen mit 5:1 ab Bahlinger SC II mit verbesserungswürdiger Chancenverwertung von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Yannick Ritter – Foto: Daniel Thoma

Mit dem 5:1-Heimsieg über den FC Tiengen hat der FC Emmendingen die "magische" 40-Punkte-Grenze fast erreicht. Der Spielverlauf war indes nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis suggeriert.

Yannick Ritter glänzt mit starken Paraden

"Das Ergebnis ist deutlich, der Spielverlauf war aber nicht so eindeutig", urteilte Oliver Dewes, der Trainer des FC Emmendingen, über den 5:1-Heimsieg gegen den FC Tiengen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. Bahlinger SC II mit verbesserungswürdiger Chancenverwertung