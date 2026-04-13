 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

FC Emmendingen zeigt sich effektiv und fertigt FC Tiengen mit 5:1 ab

Bahlinger SC II mit verbesserungswürdiger Chancenverwertung

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Yannick Ritter
Yannick Ritter – Foto: Daniel Thoma

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Bahlinger SC II
Emmendingen

Mit dem 5:1-Heimsieg über den FC Tiengen hat der FC Emmendingen die "magische" 40-Punkte-Grenze fast erreicht. Der Spielverlauf war indes nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis suggeriert.

Yannick Ritter glänzt mit starken Paraden

"Das Ergebnis ist deutlich, der Spielverlauf war aber nicht so eindeutig", urteilte Oliver Dewes, der Trainer des FC Emmendingen, über den 5:1-Heimsieg gegen den FC Tiengen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Bahlinger SC II mit verbesserungswürdiger Chancenverwertung

Tobias Göbel, der Coach des Bahlinger SC II, hatte bei der 2:4-Heimniederlage gegen Landesliga-Primus SpVgg. Gundelfingen/Wildtal ein starkes Spiel beider Mannschaften gesehen, "mit den Feldvorteilen auf unserer Seite". Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.