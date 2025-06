FC Emmendingen will Relegationsfluch vor heimischem Publikum beenden

Der FC Emmendingen steht kurz vor dem Aufstieg in die Landesliga. Dabei kann sich die Elf sogar eine Niederlage mit nicht mehr als drei Toren Unterschied erlauben. Doch die Mannschaft will mehr.

Aller guten Dinge sind vier – das gilt zumindest für die erste Mannschaft des FC Emmendingen. In den vergangenen drei Jahren belegten die Kicker jeweils den zweiten Platz in der Bezirksliga und hatten in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Landesliga jeweils das Nachsehen. Dieser Fluch soll nun am heutigen Samstag ab 16.30 Uhr besiegt werden. Und dafür benötigen die Spieler um Trainer Mario Rombach nicht einmal einen Sieg, könnten sich gar eine Niederlage gegen die SG FC Wehr-Brennet erlauben, siegten die Schwarz-Weißen doch im Hinspiel mit 4:0.

Hier geht's weiter zum BZ-Plus-Artikel!