FC Emmendingen vor dem Aufstieg: Nach dem 0:1 brechen die Wehrer Dämme

Der Fluch scheint besiegt. Mit einer souveränen Leistung und einem verdienten 4:0 (2:0)-Sieg bei der SG FC Wehr-Brennet steht der FC Emmendingen nach drei vergeblichen Anläufen vor der Rückkehr in die Fußball-Landesliga. Auch wenn Trainer Mario Rombach noch etwas Understatement betrieb ("Es ist erst eine Halbzeit gespielt"), können sich die Emmendinger im Rückspiel am Samstag (16.30 Uhr) wohl nur noch selbst schlagen. Auch FCE-Torwart Yannick Ritter, der einen relativ geruhsamen Nachmittag erlebte, blieb defensiv und sprach "erst von der halben Miete".



Mit 105 Treffern waren die Wehr-Brenneter in der abgelaufenen Saison der Bezirksliga Hochrhein das Maß aller Dinge gewesen. "Und trotzdem haben wir uns so gut wie keine Torchance erspielt", klagte SG-Coach Urs Keser nach der Abreibung. Fehlte beim Vizemeister die ordnende Hand von Kapitän und Mittelfeldlenker Fabian Schmidt, der aus privaten Gründen nicht zur Verfügung stand, um für mehr Ruhe und Spielfluss sorgen zu können? Dies wollte Keser nicht gelten lassen: "Es gibt andere Spieler, die in die Bresche springen müssen."