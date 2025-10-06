FC Emmendingen legt gegen Wertung der Partie in Tiengen Protest ein

Für den FC Emmendingen hat die 0:1-Niederlage einen faden Beigeschmack, der Fußball-Landesligist hat reagiert. Der FSV Stegen trotzt widrigen Bedingungen und gewinnt 4:1 in Waldkirch.
Die Siegesserie des FC Emmendingen ist gerissen. Nachdem die Mannschaft von Oliver Dewes zuletzt vier Mal die volle Punktausbeute einfahren konnte, unterlag der Aufsteiger dem bis dato noch sieglosen FC 08 Tiengen 0:1. "Wir sind zu keiner Zeit so richtig ins Spiel gekommen", so Marcus Mädler aus dem Vorstandsteam der Emmendinger. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
FSV Stegen trotzt widrigen Bedingungen
Eine entspanntere Saison als in der vorigen Runde hat sich der FSV Rot-Weiß Stegen auf die Fahnen geschrieben. Bisher scheint es zum größten Teil nach dem Gusto der Dreisamtäler zu verlaufen. Mit dem 4:1-Erfolg gegen den FC Waldkirch hält sich die Mannschaft von Artur Fellanxa von den Abstiegsrängen fern. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.