Der FC Emmendingen feierte vor der Niederlage in Tiengen vier Siege in Serie. – Foto: Stephan Eckenfels

FC Emmendingen legt gegen Wertung der Partie in Tiengen Protest ein Der FSV Stegen trotzt widrigen Bedingungen und gewinnt 4:1 in Waldkirch. Verlinkte Inhalte LL Südbaden - 2 Stegen Emmendingen

Für den FC Emmendingen hat die 0:1-Niederlage einen faden Beigeschmack, der Fußball-Landesligist hat reagiert. Der FSV Stegen trotzt widrigen Bedingungen und gewinnt 4:1 in Waldkirch.

Die Siegesserie des FC Emmendingen ist gerissen. Nachdem die Mannschaft von Oliver Dewes zuletzt vier Mal die volle Punktausbeute einfahren konnte, unterlag der Aufsteiger dem bis dato noch sieglosen FC 08 Tiengen 0:1. "Wir sind zu keiner Zeit so richtig ins Spiel gekommen", so Marcus Mädler aus dem Vorstandsteam der Emmendinger. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel. FSV Stegen trotzt widrigen Bedingungen