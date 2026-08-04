FC Emmendingen holt Last-Minute-Neuzugang Emin Dougarmagi

Emin Dougarmagi | Foto: Elena Fross

Der FC Emmendingen freut sich nochmal über eine weitere Verstärkung für seinen Landesligakader. Vom Oberligaaufsteiger FC Teningen wechselt der 24 Jahre alte Emin Dougarmagi elzaufwärts. "Der bewegliche, technisch versierte Spieler, der vielseitig im Offensivbereich einsetzbar ist, kam in der vergangenen Saison überwiegend im Reserveteam der Teninger zum Einsatz. Zuvor war Emin im Stuttgarter Raum auch schon höherklassig aktiv", teilten die Emmedinger mit. "Der FCE hat damit seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 abgeschlossen. Wir heißen Emin Dougarmagi herzlich willkommen im Elzstadion und wünschen ihm eine verletzungsfreie Vorbereitung und anschließend eine erfolgreiche Spielzeit mit seinem neuen Team."