FC Emmendingen holt Jonathan Rilling

Der FC Emmendingen hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Wie der Bezirksliga-Vizemeister mitteilte, wechselt Jonathan Rilling von den Sportfreunden Oberried zum FCE. Der 20-Jährige stammt aus der Jugend des PTSV Jahn Freiburg und war im Aktivbereich für den VfR Hausen und die Spvgg. Gundelfingen-Wildtal tätig, bevor er im Lauf dieser Saison ins Dreisamtal wechselte und für Oberried zwei Bezirksliga-Spiele bestritt. "Jonathan absolviert aktuell eine Lehre zum Metallbauer", so der FCE. Die Emmendinger kämpfen derzeit noch um den Aufstieg in die Landesliga. Nach dem 4:0-Hinspielsieg bei der SG FC Wehr-Brennet kann die Mannschaft den Aufstieg am Samstag zuhause im Rückspiel (16.30 Uhr) perfekt machen.