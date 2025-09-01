Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Achim Keller
FC Emmendingen bezahlt in der Landesliga reichlich Lehrgeld
Gegen den FC Bad Bellingen verspielt der Aufsteiger eine 2:0-Führung und unterliegt im eigenen Elzstadion mit 2:4.
Dem SC Wyhl hingegen glückt in der Nachspielzeit ein 3:2-Heimsieg über den TuS Binzen.
Eigentlich, so meinte Oliver Dewes, der Trainer des FC Emmendingen, hatte seine Mannschaft alles im Griff gehabt. Sie hatte gegen den FC Bad Bellingen sehr gut ins Spiel gefunden. "Die 2:0-Führung hat uns aber zu lässig werden lassen", sagte Dewes.
Mit der Brechstange funktioniert’s auch
"Das war nicht unser bestes Spiel", resümierte Frederick Polzer, der Coach des SC Wyhl, die Begegnung gegen den TuS Binzen. "Wir taten uns schwer hineinzufinden." Nach dem frühen Rückstand in der neunten Minute arbeitete sich sein Team in die Partie und kam rasch zum Ausgleich (15.).