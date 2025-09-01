FC Emmendingen bezahlt in der Landesliga reichlich Lehrgeld

Eigentlich, so meinte Oliver Dewes, der Trainer des FC Emmendingen, hatte seine Mannschaft alles im Griff gehabt. Sie hatte gegen den FC Bad Bellingen sehr gut ins Spiel gefunden. "Die 2:0-Führung hat uns aber zu lässig werden lassen", sagte Dewes.

Mit der Brechstange funktioniert’s auch



"Das war nicht unser bestes Spiel", resümierte Frederick Polzer, der Coach des SC Wyhl, die Begegnung gegen den TuS Binzen. "Wir taten uns schwer hineinzufinden." Nach dem frühen Rückstand in der neunten Minute arbeitete sich sein Team in die Partie und kam rasch zum Ausgleich (15.).