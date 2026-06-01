FC Elmshorn sucht Leidenschaft statt großer Namen FC Elmshorn lädt als Aufsteiger in die Landesliga zum zweiten offenen Sichtungstraining ein. Gesucht werden junge, entwicklungsfähige Spieler aus der Region. von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

FCE setzt auf neue Spieler. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

Der FC Elmshorn richtet den Blick nach dem Aufstieg in die Landesliga weiter nach vorne. Der Meister der Bezirksliga Hamburg West lädt am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr zu einem zweiten offenen Sichtungstraining auf die Anlage am Ramskamp ein. Damit bekommen Spieler, die beim ersten Termin verhindert waren oder von der Möglichkeit noch nichts wussten, eine weitere Chance, sich beim Aufsteiger zu zeigen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Klub hat den Sprung in die Landesliga in dieser Saison auf dramatische Weise perfekt gemacht und will sich nun auf dem höheren Niveau nicht nur behaupten, sondern weiterentwickeln. Dafür sucht Elmshorn keine fertigen großen Namen, sondern Spieler, die zum Weg des Vereins passen.

„Leidenschaft, Mentalität und Wille“ Die Botschaft des FC Elmshorn ist klar formuliert: „Wir suchen keine großen Namen. Wir suchen Spieler mit Leidenschaft, Mentalität und dem Willen, den nächsten Schritt zu gehen.“ Gerade junge und entwicklungsorientierte Spieler aus der Region sollen sich angesprochen fühlen. Der Verein richtet sich ausdrücklich auch an Fußballer, die bislang vielleicht gezweifelt haben, ob die Landesliga für sie erreichbar ist. Genau diesen Spielern will Elmshorn die Möglichkeit geben, ihre Qualität in einem offenen Rahmen zu zeigen. Das Trainerteam möchte Talente sehen, die bereit sind, zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und sich auf höherem Niveau zu beweisen.