FC Elmshorn sucht Leidenschaft statt großer Namen

Der FC Elmshorn richtet den Blick nach dem Aufstieg in die Landesliga weiter nach vorne. Der Meister der Bezirksliga Hamburg West lädt am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr zu einem zweiten offenen Sichtungstraining auf die Anlage am Ramskamp ein. Damit bekommen Spieler, die beim ersten Termin verhindert waren oder von der Möglichkeit noch nichts wussten, eine weitere Chance, sich beim Aufsteiger zu zeigen.
Der Klub hat den Sprung in die Landesliga in dieser Saison auf dramatische Weise perfekt gemacht und will sich nun auf dem höheren Niveau nicht nur behaupten, sondern weiterentwickeln. Dafür sucht Elmshorn keine fertigen großen Namen, sondern Spieler, die zum Weg des Vereins passen.
Die Botschaft des FC Elmshorn ist klar formuliert: „Wir suchen keine großen Namen. Wir suchen Spieler mit Leidenschaft, Mentalität und dem Willen, den nächsten Schritt zu gehen.“ Gerade junge und entwicklungsorientierte Spieler aus der Region sollen sich angesprochen fühlen.
Der Verein richtet sich ausdrücklich auch an Fußballer, die bislang vielleicht gezweifelt haben, ob die Landesliga für sie erreichbar ist. Genau diesen Spielern will Elmshorn die Möglichkeit geben, ihre Qualität in einem offenen Rahmen zu zeigen. Das Trainerteam möchte Talente sehen, die bereit sind, zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln und sich auf höherem Niveau zu beweisen.
Für den FC Elmshorn ist das Sichtungstraining auch ein Baustein der weiteren Kaderplanung. Nach einer starken Bezirksliga-Saison steht nun der nächste Schritt bevor. Die Landesliga bringt höhere Anforderungen mit sich - sportlich, körperlich und taktisch. Entsprechend wichtig wird es, den Kader nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite sinnvoll aufzustellen.
Das offene Training passt zum Weg des Vereins. Elmshorn will wachsen, Talente aus der Region einbinden und Spielern eine Plattform bieten, die sich im leistungsorientierten Herrenfußball beweisen möchten. Der Aufruf ist entsprechend direkt: „Zeig uns deine Qualität. Zeig uns deine Mentalität. Zeig uns, warum du dazugehören solltest.“
Das zweite Sichtungstraining findet am Montag, 8. Juni, um 19 Uhr am Ramskamp 2a in Elmshorn statt. Eine Anmeldung ist erforderlich und soll per persönlicher Nachricht an den Instagram-Account des Vereins erfolgen.
Für interessierte Spieler ist es eine reizvolle Gelegenheit. Der FC Elmshorn kommt mit Rückenwind aus einer Aufstiegssaison, geht in eine neue Liga und sucht Akteure, die diesen Weg mitgehen wollen. Die Tür ist offen - aber, wie der Verein schreibt: „Chancen warten nicht ewig.“
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