FC Elmshorn holt acht Spieler für die Landesliga

Die Zugänge des FC Elsmhorn. – Foto: Saskia Kobarg / FC Elmshorn

Der FC Elmshorn hat nach dem Aufstieg in die Landesliga Hammonia seine Kaderplanung weiter vorangetrieben. Acht Spieler schließen sich dem FCE für die Saison 2026/27 an: Leon Lehmköster-David, Max Kleim, Sayed Hussein Gholami Kartz Badagh, Wilmar Santiago Tenorio Palacios, Max Reinecke, Denzel Rosenthal, Sammel Lloyd Kwateng und Maseh Hashimi.

Die Transfers zeigen eine klare Mischung. Mit Kleim und Kartz Badagh kommen zwei Spieler vom Hetlinger MTV, also aus einem Umfeld, das die Landesliga bereits kennt. Lehmköster-David wechselt vom Eimsbütteler TV an den Ramskamp, Tenorio Palacios kommt von VSK Blau-Weiss Ellas.

Damit wächst der Kader eines Vereins, der in den kommenden Jahren viel vorhat. In Elmshorn wird langfristig sogar vom Weg bis in die 3. Liga geträumt. Bis zur Saison 2032/33 ist dieses Ziel weit entfernt und bewusst groß gedacht. Der aktuelle Schritt ist aber greifbarer: Der Aufsteiger will sich in der Landesliga etablieren und dafür frühzeitig die personellen Grundlagen schaffen.

Auffällig ist auch das Alter der Zugänge. Rosenthal und Reinecke sind jeweils 18 Jahre alt, Kwateng 19, Lehmköster-David 19 und Hashimi 21. Der FCE verjüngt den Kader damit sichtbar und gibt mehreren Spielern die Chance, sich in einer höheren Spielklasse zu beweisen.

Dazu holt der FC Elmshorn mit Reinecke und Rosenthal zwei 18 Jahre alte Spieler vom JFV Südholstein II. Kwateng kommt aus dem Altonaer Umfeld, Hashimi von Gencler Birligi Elmshorn. Gerade diese Mischung aus regionalen Spielern, jungen Talenten und Akteuren mit Landesliga-Bezug passt zu einem Aufsteiger, der nicht nur kurzfristig reagieren, sondern eine Mannschaft entwickeln möchte.

Der Ramskamp als nächster Entwicklungsschritt

Für Elmshorn geht es in der neuen Saison nicht nur um Namen, sondern um Struktur. Die Landesliga Hammonia stellt den Aufsteiger vor neue Anforderungen: mehr Tempo, mehr Robustheit, mehr individuelle Qualität. Genau dafür braucht der Klub Breite und Konkurrenzkampf.

Mit Kleim und Kartz Badagh gewinnt der FCE Spieler, die aus Hetlingen kommen und die Liga bereits erlebt haben. Tenorio Palacios und Hashimi erweitern den Kader mit weiteren Profilen aus dem Hamburger Westen und dem direkten Umfeld. Reinecke und Rosenthal stehen als JFV-Spieler für Entwicklungspotenzial, Lehmköster-David und Kwateng für weitere junge Optionen.

Der Verein selbst spricht vom „gemeinsamen Weg“. Diese Formulierung passt zur aktuellen Lage. Elmshorn will den Aufstieg nicht als Endpunkt verstehen, sondern als nächste Etappe eines größeren Projekts.

Acht Zugänge als Signal

Noch ist offen, welche Rollen die einzelnen Spieler genau übernehmen werden. Positionen und Leistungsdaten wurden nicht vollständig veröffentlicht. Klar ist aber: Der FC Elmshorn geht die neue Aufgabe nicht passiv an. Acht Zugänge zum Ende Juli sind ein deutliches Signal.

Der Aufsteiger baut seinen Kader breiter auf, holt junge Spieler dazu und ergänzt Akteure aus bekannten Hamburger und regionalen Strukturen. Für einen Klub mit großen langfristigen Ambitionen ist das ein naheliegender erster Schritt.

Der Traum von der 3. Liga bleibt ein weiter Weg. In der Gegenwart zählt erst einmal die Landesliga Hammonia. Dort muss der FC Elmshorn zeigen, dass die neue Mannschaft schnell zusammenfindet - und dass der große Plan am Ramskamp auch auf dem Platz mit Leben gefüllt wird.

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