FC Ellwangen – TV Jebenhausen 1:1 (0:0)

Im direkten Duell um den zweiten Tabellenplatz der Landesliga zwischen dem drittplatzierten FC Ellwangen und dem Tabellennachbarn aus Jebenhausen konnte kein Sieger ermittelt werden. Das Spiel endete mit einem 1:1 Unentschieden.

Bei gutem Fußballwetter startete der FC Ellwangen im heimischen Waldstadion gut in die Partie. Ellwangens kompaktes Abwehrverhalten und schnelles Umschaltspiel bei eigenem Ballbesitz führte dazu, dass der TV Jebenhausen seine individuelle Klasse nicht wie gewohnt ausspielen konnte.

Nach einer umkämpften ersten Halbzeit fand die Elf von Wulf Saur auch in Durchgang zwei gut ins Spiel. Direkt nach Wiederanpfiff bestrafte Katrin Kuhn ein fehlerhaftes Stellungsspiel der Jebenhausener Abwehrkette und schob zur Führung ein.

Um die drohende Niederlage abzuwenden, kämpften sich die Gäste stark in die Partie zurück. Ein erzwungener Freistoß in der 70. Spielminute brachte dann den Anschlusstreffer. Aus guter Schussposition ließ die Landesliga-Toptorschützin Sabina Mulke Ellwangens Torspielerin keine Chance und verwandelte souverän.

Die Schlussphase der Partie brachte beiden Mannschaften noch vereinzelte Torchancen. Da auf beiden Seiten jedoch die letzte Konsequenz fehlte, blieb es bei der gerechten Punkteteilung.

Der FC Ellwangen steht damit kurz vor der Winterpause auf dem vierten Tabellenplatz und darf sich kommende Woche im Derby gegen den 1. FC Normannia Gmünd erneut unter Beweis stellen.