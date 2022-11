FC Ellwangen - SV Hoffeld 4:3 (3:2)

FC Ellwangen – SV Hoffeld 4:3 (3:2)

Im letzten Spiel der Hinrunde empfingen die Frauen des FC Ellwangen auf dem Kunstrasenplatz der LEA den SV Hoffeld. Eine fahrige Partie endete mit einem 4:3 Sieg und drei verdienten Punkten für die Heimelf. Der FC Ellwangen überwintert damit als Aufsteiger auf dem dritten Tabellenplatz der Landesliga.

Ellwangen startete gut in die Partie und lag bereits nach acht Minuten mit 2:0 durch Tore von Jana Ebert und Hannah Fetzer in Führung. Hoffeld blieb davon unbeeindruckt und erkämpfte sich mit zunehmender Zeit mehr Spielanteile. Im Spiel gegen den Ball arbeitete der FC Ellwangen zu fahrlässig, weshalb die Gäste auf 2:1 verkürzen konnten. Beide Mannschaften agierten in Folge weiterhin offensiv mutig, eröffneten dem Gegner im Gegenzug aber Möglichkeiten kleine Fehler im Spielaufbau sofort zu bestrafen. Wulf Saurs Elf ging deshalb nur mit einer knappen 3:2 Führung in die Halbzeitpause.