FC Ellwangen - SpVgg Gröningen-Satteldorf 0:3 (0:2)

Auch in Durchgang zwei fehlte der Heimmannschaft die Durchschlagskraft für den Anschlusstreffer. Wiederholt scheiterten sie an Satteldorfs stark parierender Schlussfrau. In der 85. Minute dann die Entscheidung- nach einem Zweikampf in Ellwangens Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Patrizia Hanebeck ließ sich es nicht nehmen und machte ihren Doppelpack zum 3:0 Endstand perfekt.

Nicht unverdient fährt die SpVgg damit auch aufgrund individueller Spielklasse als Sieger nach Hause, auch wenn das deutliche Ergebnis den Spielverlauf nur bedingt widerspiegelt.

Ellwangens zweite Mannschaft machte es an diesem Tag besser. Sie konnte sich im Bezirksliga Spitzenspiel gegen den RSV Hohenmemmingen mit 1:0 durchsetzen und steht damit auf dem ersten Tabellenplatz.