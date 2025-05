FC Ellwangen siegt klar, TV Steinheim in Torlaune

TV Steinheim - TSV Hüttlingen II (5:0) 10:0

Bei besten Wetterbedingungen und strahlendem Sonnenschein empfing der TV Steinheim die Gäste aus Hüttlingen – und bot den Zuschauern eine beeindruckende Leistung. Von Beginn an zeigten sich die Steinheimerinnen hochmotiviert und spielfreudig. Bereits in der 2. Minute brachte S. Schnabel den TVS früh in Führung. Nur wenig später erhöhte S. Schmidt dank eines hervorragenden Stellungsspiels auf 2:0. A. Demir sorgte für das 3:0, gefolgt von einem weiteren Treffer durch S. Schmidt zum 4:0. Kurz vor dem Pausenpfiff baute A. Demir die Führung verdient auf 5:0 aus. Auch nach dem Seitenwechsel ließen die TVS Damen nicht locker. C. Meck eröffnete die zweite Halbzeit mit dem 6:0, ehe H. Thielemann das Ergebnis auf 7:0 stellte. Die Gäste aus Hüttlingen fanden kaum ein Durchkommen gegen die kompakte und souveräne Defensivarbeit der Steinheimerinnen. Mit unermüdlichem Einsatz und starkem Teamgeist erhöhte erneut S. Schnabel auf 8:0. S. Schmidt krönte ihre starke Leistung mit ihrem dritten Treffer zum 9:0. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte K. Banzhaft mit dem 10:0-Endstand.



Tore: 1:0 (Schnabel), 2.min; 2:0 (Schmidt), 11. Min; 3:0 (Demir), 22. Min; 4:0 (Schmidt), 38. Min; 5:0 (Demir), 42. Min; 6:0 (Meck), 49. Min; 7:0 (Thielemann), 51. Min; 8:0 (Schnabel), 61. Min; 9:0 (Schmidt), 82. Min; 10:0 (Banzhaf), 88.min

Autorin: Vanessa Lindner

___________________________

Frauen Regionenliga 3

23. Spieltag, 11.05.2025



SGM Alfdorf/Mögglingen - SGM AHP I (3:0) 3:0

Im letzten Heimspiel in Mögglingen gewinnt die Heimmannschaft souverän mit 3:0. Bereits in der ersten Spielminute konnte Sarah Weller eine Unachtsamkeit der gegnerischen Innenverteidigung ausnutzen und zum 1:0 einschieben. Die Heimmannschaft übte weiter Druck aus und konnte durch einen unhaltbaren Sonntagsschuss von Maren Gruber in der 6. Spielminute auf 2:0 erhöhen. Danach schalteten die Gastgeber einen Gang zurück, ohne dabei die Kontrolle zu verlieren. In der 37. Spielminute schaltete sich Isabell Köhnlein als Innenverteidiger mit ins Offensivspiel der Gastgeber ein und initiierte die Chance aus der eigenen Hälfte bis sie am gegnerischen Sechszehner eine punktgenaue Flanke auf Sarah Weller schlug, die nur noch zum 3:0 einschieben musste. Nach der Halbzeit kam die SGM Alfdorf/Mögglingen noch zu weiteren sehr guten Chancen, verpasste jedoch ihren Vorsprung weiter auszubauen. Damit hat die SGM Alfdorf/Mögglingen gegen harmlose Gegner souverän gewonnen, indem man bereits früh im Spiel die Weichen auf Sieg gestellt hat.

Nächste Woche spielt die SGM Alfdorf/Mögglingen um 13 Uhr beim FC Ellwangen.

Tore: (1:0); Sarah Weller; (1.); (2:0); Maren Gruber; (6.); (3:0); Sarah Weller; (37.)

Autorin: Maren Gruber

---

FC Blautal - FC Ellwangen (0:2) 0:5

Von Anfang an zeigte der FC Ellwangen eine starke offensive Leistung. Viele lange Bälle wurden von hinten heraus gespielt, und im Mittelfeld gab es immer wieder schöne Spielzüge. Bereits in der 22. Minute gelang dem FCE das erste Tor: Emilie Baier nutzte eine Chance eiskalt und brachte ihre Mannschaft in Führung. Trotz der frühen Führung blieb der FC Ellwangen weiterhin dominant und drängte auf weitere Tore. Es gab zahlreiche Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. Der FC Blautal kam nur selten in die Hälfte des FCE, hatte aber in den wenigen Momenten, in denen sie vor das Tor der Ellwanger kamen, auch ihre Gelegenheiten. Der Druck des FCE hielt jedoch unvermindert an. In der 30. Spielminute war es dann ein gut getretener Freistoß von Hannah Fetzer, der den Weg zum zweiten Tor ebnete. Leonie Lechner zeigte vollen Einsatz und traf nach einer perfekt getimten Flanke ins Tor. Mit diesem 0:2 ging es in die Halbzeitpause, und sowohl der FC Blautal als auch der FC Ellwangen wollten in der zweiten Hälfte noch mehr erreichen. Auch in dieser Hälfte dominierte der FC Ellwangen weiterhin das Geschehen. Schon in der 57. Minute war es Hannah Fetzer, die die Abwehr der Blautaler umdribbelte und mit einem souveränen Abschluss zum 0:3 traf. Danach waren die Damen des FCE nicht mehr zu stoppen. Fast im Minutentakt ergaben sich weitere Torchancen, die sie allerdings zunächst nicht verwerten konnten. In der 70. Minute war es dann Jana Köder, die mit einem sehenswerten Schuss ins Eck das 0:4 erzielte. Der FC Ellwangen ließ nicht locker und setzte weiter Akzente. Den Schlusspunkt setzte schließlich Leonie Lechner mit einem fantastischen Schuss unter die Latte, der das Endergebnis von 0:5 besiegelte.

Tore: 0:1 Emilie Baier (22. Minute); 0:2 Leonie Lechner (30. Minute); 0:3 Hannah Fetzer (57. Minute); 0:4 Jana Köder (65. Minute); 0:5 Leonie Lechner (91. Minute)

Autorin: Miriam Glatzel

---