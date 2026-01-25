FC Ellwangen schnappt sich den Hallentitel in Ostwürttemberg

Die Hallen-Bezirksmeisterschaft der Frauen Ostwürttemberg hat am heutigen Sonntag in Essingen seine Siegerinnen gefunden. Sieben Mannschaften traten in einer gemeinsamen Gruppe gegeneinander an und spielten den Bezirksmeistertitel im Rundenturnier aus. Zehn Minuten Spielzeit pro Partie und ein eng getakteter Ablauf machten dieses Turnier zu einer besonderen Herausforderung. Am Ende setzte sich der FC Ellwangen mit großer Konstanz, hoher Offensivkraft und defensiver Stabilität an die Spitze und holte den Hallentitel.

Ein Turnier mit offiziellem Charakter

Das Hallen-Bezirksturnier der Frauen besitzt im Winterkalender eine besondere Bedeutung. Anders als Einladungsturniere geht es hier um einen offiziellen Titel auf Bezirksebene. Der Modus mit einer Siebenergruppe stellt sicher, dass jede Mannschaft jede andere einmal fordert. Zufälle werden minimiert, Ausdauer und Gleichmäßigkeit über mehrere Stunden hinweg rücken in den Mittelpunkt.

Das Teilnehmerfeld in Essingen

In der Schönbrunnenhalle treten der FC Ellwangen, der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim, die SGM Alfdorf/Mögglingen, der TV Steinheim, der 1. FC Normannia Gmünd, die SG Alfdorf/Mögglingen II sowie der FC Härtsfeld an. Die Zusammensetzung verbindet erfahrene Bezirksmannschaften mit zweiten Teams und sorgt für sportliche Breite innerhalb eines klar definierten Rahmens.

Ein Auftakt mit klaren Signalen

Bereits zu Beginn des Turniers wird deutlich, dass der FC Ellwangen das Tempo bestimmen will. Ein 3:0 gegen den SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim setzt früh ein Zeichen. Zudem zeigt die SGM Alfdorf/Mögglingen mit einem 9:0 gegen den FC Härtsfeld ihre Offensivstärke. Auch der TV Steinheim sammelt früh wichtige Punkte und positioniert sich im oberen Tabellendrittel.

Die Gruppenphase als Dauerbelastung

Mit fortschreitender Turnierdauer wird der Rundenturniermodus zur echten Belastungsprobe. Jede Mannschaft absolviert sechs Spiele, Regenerationsphasen sind kurz. Der FC Ellwangen bleibt über den gesamten Nachmittag stabil, spielt gegen den 1. FC Normannia Gmünd torlos, gewinnt aber alle weiteren Begegnungen souverän, darunter ein 5:0 gegen den FC Härtsfeld und ein 5:3 gegen den TV Steinheim. Insgesamt erzielt Ellwangen 19 Tore bei nur drei Gegentreffern.

Verfolger mit starken Phasen

Der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim und die SGM Alfdorf/Mögglingen liefern sich ein enges Rennen um die Plätze hinter Ellwangen. Kirchheim/Dirgenheim sammelt zwölf Punkte, überzeugt unter anderem mit Siegen gegen die SGM Alfdorf/Mögglingen sowie gegen den FC Härtsfeld. Die SGM Alfdorf/Mögglingen erreicht ebenfalls zwölf Punkte, fällt jedoch im direkten Vergleich zurück. Der TV Steinheim bleibt mit zehn Punkten in Schlagdistanz und bestätigt seine Rolle als unangenehmer Gegner.

Das Tabellenbild als Spiegel des Turniers

Nach 21 Spielen steht der FC Ellwangen mit 16 Punkten an der Spitze. Dahinter folgen der SV Eintracht Kirchheim/Dirgenheim und die SGM Alfdorf/Mögglingen mit jeweils zwölf Punkten. Der TV Steinheim belegt mit zehn Punkten Rang vier, der 1. FC Normannia Gmünd sammelt sieben Zähler. Die SG Alfdorf/Mögglingen II kommt auf vier Punkte, der FC Härtsfeld bleibt punktlos.