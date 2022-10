FC Ellwangen II - RSV Hohenmemmingen 1:0 (0:0)

In einem umkämpften Heimspiel gegen den Tabelleführer aus Hohenmemmingen, konnten die Frauen des FC Ellwangen II drei ganz wichtige Punkte im heimischen Stadion erkämpfen.

In der ersten Halbzeit herrschte ein kleines Übergewicht an Torchancen zu Gunsten der Platzherrinnen. Die Gäste des RSV agierten fast die gesamte Spielzeit über mit hohen Bällen in die Spitze, die aber in Hälfte eins nicht konsequent genutzt werden konnten und meist in der Abwehrkette hängen blieben. Die Ellwangerinnen versuchten es hingegen spielerisch von hinten zu lösen. Der Ball lief von der Defensive über die beiden Sechser dann in die Schnittstellen zu den offensiven Spielerinnen, die diese aber die ersten 45 Minuten noch nicht nutzen konnten.

So kam es zu 3 Aluminium Treffer und 2 gelben Karten auf Seiten der Heimmannschaft.

Nach der Pause lief es dann für die Ellwangerinnen schon besser. Durch einen schönen Steckpass von Lena Conradi konnte die einlaufende Jana Köder bedient werden, die der Abwehr keine Chance gab und glänzend zum 1:0 einschob. Weitere Chancen folgten auf beiden Seiten.

Nach einem Freistoß nahe der Strafraumgrenze konnte Leni Czech sich wie so oft hervorragend auszeichnen und parierte glänzend. Die Frauen aus Hohenmemmingen sahen wohl diesen Freistoß als Weckruf und kamen nun zu etlichen Chancen über die Kapitänin des RSV. Jedoch war auch hier immer Endstation bei Ellwangens Schlussfrau, die dadurch nicht einmal hinter sich greifen musste.

Durch diesen Heimsieg, konnten sich die Ellwangerinnen an den Gästen vorbeischieben. Jetzt heißt es, diesen Platz an der Tabellenspitze zu verteidigen und das schon Am kommenden Samstag im Derbyspiel. Dort trifft der FCE II beim Flutlichtspiel um 17 Uhr im nahegelegenen Hüttlingen auf die zweite Mannschaft.