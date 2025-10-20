FC Ellwangen gewinnt turbulentes 4:3, TSV Lustnau jubelt

TSV Crailsheim – FC Ellwangen 3:4

In einem torreichen Spiel musste sich der TSV Crailsheim knapp dem FC Ellwangen geschlagen geben. Emilie Baier brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Lea Thumm (35.) ausglich. Noch vor der Pause traf Jana Köder (37.) zum 1:2. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Franziska Wüstner (62.) und erneut Lea Thumm (66.) drehten das Spiel zugunsten der Gastgeberinnen. Doch Ellwangen schlug in der Schlussphase zurück – Lena Conradi (78.) und Emilie Baier (85.) sorgten für den 3:4-Endstand.

TGV Dürrenzimmern – SpVgg Satteldorf 2:0

Der TGV Dürrenzimmern setzte sich mit 2:0 gegen die SpVgg Satteldorf durch. Ina Steinmetz war die Spielerin des Tages: Mit ihren Treffern in der 31. und 65. Minute entschied sie die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Dürrenzimmern zeigte über weite Strecken eine konzentrierte Leistung und ließ in der Defensive kaum etwas zu.

FV 09 Nürtingen – TSV Münchingen II 2:0

Der FV 09 Nürtingen holte einen Heimsieg gegen die zweite Mannschaft des TSV Münchingen. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgten Franziska Kindermann (53.) und Cecilia Mauthe (55.) kurz nach dem Wiederanpfiff mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Nürtingen kontrollierte das Spiel anschließend souverän und ließ keine Chancen mehr zu.

FV Bellenberg – TSV Ottmarsheim 1:2

Vor 30 Zuschauern unterlag der FV Bellenberg knapp dem TSV Ottmarsheim. Natalie Härterich (29.) und Yvonne Stecher (45.+3) trafen zur 2:0-Pausenführung für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Tanja Tricca (58.) per Foulelfmeter, doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SSG Ulm 99 – TSV Nellmersbach 3:2

Ein spannendes Spiel sahen die Zuschauer in Ulm. Celine Mack brachte Nellmersbach mit einem Doppelpack (14., 27.) zweimal in Führung, Lea Steller (23.) glich zwischenzeitlich aus. Nach der Pause traf Natalie Brechtenbreiter (64.) zum 2:2, ehe Janine Wilke in der Nachspielzeit (90.+2) den umjubelten Siegtreffer erzielte. Ulm drehte damit eine intensive Partie spät zu seinen Gunsten.

TSV Wendlingen – SV Hoffeld 1:3

Der SV Hoffeld entführte drei Punkte aus Wendlingen. Zwar brachte Sabrina Trampitsch (29.) den TSV in Führung, doch kurz vor der Pause gelang Sina Görnitz (44.) der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgte Pauline Weber (48., 60.) mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Hoffeld nutzte seine Chancen eiskalt und blieb in der Schlussphase stabil.