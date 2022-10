FC Ellwangen - FC Biegelkicker Erdmannhausen 4:2 (1:1)

Am neunten Spieltag der Landesliga empfingen die Frauen des FC Ellwangen die Biegelkickerinnen aus Erdmannhausen. In einer umkämpften Partie konnte sich die Ellwangerinnen am Ende drei verdiente Heimpunkte sichern.

Trotz ersatzgeschwächter Elf startete die Heimmannschaft gut in die Partie und ging bereits nach sechs Minuten durch ein frühes Tor von Zoé Neubert in Führung. Ellwangen erspielte sich weitere Torchancen, von denen jedoch keine verwertet werden konnte.

Erst nach einer knappen halben Stunde kamen die Biegelkickerinnen besser ins Spiel und erzielten nach einem Stellungsfehler in Ellwangens Defensivverbund den Ausgleich.