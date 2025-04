FC Eitting verpflichtet neuen Trainer

Das bestätigt auch Schweiger, „und diese Bekannten wussten auch von Eittings Suche“. Erst eine Spielzeit ist er beim TSV Abensberg, der nach zehn Jahren Bezirksliga vergangene Saison abgestiegen ist. Warum jetzt schon wieder Veränderung? „Der Verein und ich haben unterschiedliche Vorstellungen. Ich bin der Meinung, zweimal Training und ein Spiel wöchentlich müssen in der Kreisliga reichen.“ Den Mehraufwand mit der Fahrerei von seinem Wohnort Pfeffenhausen im Landkreis Landshut sieht der Polizei-Einsatztrainer nicht so schlimm: „In 35 Minuten fahre ich nach Eitting, 20 waren es nach Abensberg“. Familie, Beruf, Vereinstrainer, Fußballschule, wie geht das unter einen Hut? Schweiger dazu: „Die Fußballschule findet hauptsächlich in den Ferien statt, da baue ich Überstunden ab, Polizei-Trainingsbetrieb ist da kaum.“

In Abensberg bleibt es bei einer Saison für ihn. Zuvor war er zwei Spielzeiten Trainer beim SC Kirchdorf, ebenfalls Kreisliga Donau-Laaber. Mit dem TSV Paunzhausen (Kreisklasse 3) und SC Tegernbach (A-Klasse 5) stehen auch zwei Trainerstationen im Landkreis Freising in Schweigers Steckbrief. Als Aktiver hatte Schweiger einen bekannten Lehrmeister. „Nach meiner Jugendzeit beim Heimatclub Mainburg und zwei Jahren in der Bayernliga-Jugend des FC Ergolding ging ich zu Mainburg zurück und da war in der Bezirksliga Sepp Summerer mein Trainer.“ Sollte dieses Trainer-Urgestein diese Saison mit Unterbruck den Aufstieg nicht schaffen, dann gibt es kommende Saison ein Wiedersehen.