FC Eitting feiert ersten Saisonsieg – FC Lengdorf patzt erneut – Maximilian Bauer mit Dreierpack

Doch noch vor der Pause sorgte der FCA für die Vorentscheidung, Marius Fladung zimmerte nach einem Handspiel den eher strittigen Freistoß direkt rein (45.). Zuvor hatte Reiter die dicke Chance aufs 2:2 vergeben, als er, statt das leere Tor, nur das Außennetz getroffen hatte. Simon Nußreiner köpfte nach einer Ecke zum 3:2 (56.) ein. Doch in der Folge blieb Lengdorf zu harmlos, und nach dem 4:2 durch Linus Hayer per Konter war Ruhe drin (67.). Zudem schwächte sich der FC mit einer Roten Karte für Martin Rott (76.) selbst.

FCA Unterbruck – FC Lengdorf 4:2 (3:1) – Tabellenspitze immer weiter weg: Der FCL blieb zum dritten Mal in Folge ohne Sieg. „Am Ende waren wir vor allem in der ersten Halbzeit zu schwach“, sagte Sprecher Martin Holzner. Der FCA nutzte früh die Lengdorfer Schwächen. Dominik Wastl traf zunächst auf Nefzger-Pass (8.), ehe Florian Sirtl, ebenfalls auf Nefzger-Zuspiel, erhöhte (12.). Doch Lengdorf kam zurück, als Georg Reiter nach einem Pass von außen durch Spielertrainer Bastian Fischer verkürzte (21.).

Aus einer Moosburger Chance entstand der Finsinger Siegtreffer: Nachdem ein Schuss von Matthias Hilz nur knapp sein Ziel verfehlt hatte, kamen die Moosburger nicht schnell genug in die Ordnung zurück. Finsing kombinierte rasch über links, und nach einem zielgerichteten Pass in den Strafraum traf Florian Hölzl sehenswert (67.). Auch in der Folge blieben die Dreirosenstädter dran, trafen sogar Aluminium. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, resümierte Trainer Thomas Bonnet. „Aber den Sieg nehmen wir nach der Englischen Woche gern mit.“

FC Finsing – FC Moosburg 1:0 (0:0) – So richtig in Fahrt sind die Finsinger, die sich mit dem achten Saisonsieg auf Platz zwei vorgearbeitet haben. Das knappe 1:0 war jedoch ein gutes Stück mehr Arbeit, als es sich die Bonnet-Elf vorgestellt hatte. Die Gäste präsentierten eine sehr disziplinierte Leistung. Einzig der konsequente Abschluss vor dem Tor fehlte Moosburg. Die Hausherren durften sich zunächst bei Keeper Valentin Ertl bedanken, der sensationell parierte.

FC Eitting – TSV Wartenberg 2:0 (1:0) – Neun Spiele hat es gedauert, doch nun haben auch die Eittinger Kicker ihren ersten Saisonsieg. Und der Erfolg war hochverdient. Endlich habe man sich für den Aufwand belohnt, fasste es Coach Bastian Schweiger zusammen. „Die Mannschaft hat das heute im Kollektiv gelöst und vor allem auch über 90 Minuten beherzt verteidigt.“ Und einige Akteure kommen langsam zurück. Fredi Neudecker etwa, der erst das zweite Saisonspiel machte – aber gleich doppelt traf. Dem 1:0 war ein langer Ball vorausgegangen, den Neudecker clever abschloss (45.) Vor dem 2:0 hatte Dominik Gruber sich clever durchgesetzt, seinen Pass steckte Thomas Bachmaier schließlich auf Doppeldecker Neudecker durch (66.).

BC Attaching – Eintracht Berglern 2:2 (1:1) – „Wir haben die Niederlagenserie gestoppt“, sagte Berglerns Sprecher Stefan Zott. „In Summe geht das Unentschieden in einem nicht guten Spiel in Ordnung.“ Dabei waren die Berglerner zunächst ins Hintertreffen geraten, Jonas Sittenauer hatte Keeper Florian Ganslmeier nach einer weiten Flanke im Eins gegen Eins keine Chance gelassen (37.). Doch die Eintracht egalisierte noch vor der Pause, Maurice Steck verwertete eine Schmid-Hereingabe von der Grundlinie aus zwei Metern (41.). Und als Coach Michael Faltermeier auch noch einen Freistoß aus 20 Metern direkte verwandelte (60.), schien der Sieg zum Greifen nahe. Dann passte in der Schlussphase bei einem Freistoß aber einmal die Zuordnung nicht, Mathias Staudigl stieg am höchsten und nickte ein (85.).

SC Kirchdorf – SC Moosen 1:4 (0:1) – Nach Anlaufschwierigkeiten mittlerweile richtig gut drin in der Saison sind die Moosener. „Vor allem der zweite Durchgang war kämpferisch überragend, da haben wir’s sehr gut gespielt“, berichtete spielender Co-Trainer Stefan Denk. Zum goldrichtigen Zeitpunkt kurz vor der Pause fiel die Führung: Einen zu kurzen Rückpass zum Keeper erlief Maximilian Bauer und fackelte nicht lange zum 1:0 (40.). Nach einer Ecke kurz nach der Pause kam Denk aus fünf Metern an den Ball und nagelte das Leder unter die Latte. Kirchdorf kämpfte sich zurück. Dieses Mal patzte Moosen im Spielaufbau, Bastian Winklhofer behielt die Übersicht und legte ab auf Emircan Tiryaki (55.). Erneut Bauer nickte eine Freistoßflanke über die Unterkante der Latte ein (66.). Nach einem Foul von Keeper Hans Maier an Kilian Kranich vollendete Bauer seinen Dreierpack (89.).

TSV Nandlstadt – FC Moosinning 2 0:2 (0:0) – Lange sah es nach einem torlosen Remis aus. Zwar war Moosinning offensiv besser und schoss aus allen Lagen, doch mit wenig Erfolg. Der TSV trat dagegen völlig harmlos auf. Besser lief’s für den FC nach dem Seitentausch. Ein zielgerichteter Angriff reichte zur Führung, nach einer Flanke von Tamino Luidinant traf Christoph Kollmannsberger zur Führung (68.). Benedikt Thumbs machte in der Nachspielzeit vom Punkt alles klar (90.+2). Zuvor war Christoph Kollmannsberger von Keeper Lukas Schütt gefoult worden.