FC Eitting feiert den ersten Dreier seit Oktober gegen Unterbruck – Berglern weiter erfolgreich Kreisliga 2 von Matthias Spanrad · Heute, 12:39 Uhr · 0 Leser

Fels in der Brandung: Moosinnings Torwart David Auerweck behält im Getümmel die Oberhand. Einmal muss er aber hinter sich greifen, was Berglern zum Sieg reicht. – Foto: Marc Marasescu

Das Tabellenschlusslicht überrascht gegen den Spitzenreiter. Berglern bleibt mit drei Siegen in Folge auf Erfolgskurs.

TSV Wartenberg – TSV Allershausen 1:0 (0:0) – So läuft das eben: Steckt eine Mannschaft im Tabellenkeller fest, entscheidet der Favorit das Spiel meist für sich. Die knappe TSV-Niederlage war kein Schmankerl für die Fußballfans, brachte den Strogenkickern die erste Niederlage im neuen Jahr ein nach dem 1:1-Hoffnungsschimmer vom vorangegangenen Wochenende. „Insgesamt war’s eine enge Partie“, fasste es TSV-Trainer Mario Simak zusammen, „am Ende hätten wir mit etwas Glück schon einen Punkt holen können“. Im ersten Durchgang waren die Gäste aber näher dran an der Führung: Janis Kratzl und Alex Holzmaier vergaben beste Chancen, zudem scheiterte Dario Turkman mit einem Elfmeter an Wartenbergs Torsteher Yannick Schmidt. Auf der anderen Seite vergab TSV-Stürmer Michael Reischl eine Großchance. Nach dem Seitentausch folgte der Knackpunkt für die Hausherren. Nach einem Einwurf wurde das Spielgerät zunächst per Kopf verlängert, die anschließende Flanke nickte Domenik Baller ins Tor (69.). In der Schlussphase witterten die Grün-Roten ihre Chance, nachdem Dario Turman nach wiederholtem Foul die Ampelkarte gesehen hatte (73.). In Überzahl konnten die Wartenberger den Ausgleich aber nicht mehr erzwingen.

BC Attaching – FC Lengdorf 0:0 – In der Vorwoche hatte Lengdorf noch für Spektakel gesorgt, nun gab es wenig berauschenden Fußball. „Das war eine sehr magere Partie“, so Sprecher Matthias Holzner. „Am Ende spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf wider.“ Die Zuschauer sahen kein hochklassiges Match, in dem Attaching zunächst die größeren Aktien hatte – und etwas Pech. Nach einem zu kurzen Rückpass kam Jonas Sittenauer an den Ball vor dem Lengdorfer Keeper Matthias Besser, sein Schuss knallte aber nur gegen den Pfosten. Nach dem Seitentausch hatten dann auf der anderen Seite die Gäste schon den Torschrei auf den Lippen, und der Ball war auch bereits ins Netz gekullert, doch Schiedsrichter Noah Breunig entschied beim Schuss von Maximilian Mayer hauchdünn auf Abseits. Aus Sicht der Gäste eine eher fragwürdige Entscheidung. Beim BCA dagegen war in den zweiten 45 Minuten etwas die Luft raus, meist kam der letzte Pass nicht mehr an. So blieb’s beim leistungsgerechten Remis.

SC Moosen – FC Moosburg 4:1 (1:0) – Wenn eine Mannschaft heuer ein Garant für Torspektakel ist, dann sind es die Neulinge aus Moosen. „Das war heute absolut verdient“, freute sich Doppeltorschütze Stefan Denk hinterher. „Das war eine ordentliche Leistung.“ Die Moosburger fühlten sich arg von Schiedsrichter Sean O’Regan benachteiligt – „schade, dass da so ein Ungleichgewicht da war“, so Spielertrainer Florian Bittner. Zwei Tore wurden den Gästen wegen Abseits im ersten Durchgang, zudem hatte Bittner vor dem 0:2 ein Foul an sich gesehen. Dem Sportclub war’s egal, vor allem im zweiten Durchgang zündeten die Gelb-Blauen den Turbo und nutzten die Fehler der Gäste eiskalt aus. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass der FCM überhaupt nicht ins Match fand und auch bald hinten lag. Nach einer Ecke nickte Tobias Graf am langen Pfosten ein (9.). Nach dem Wechsel nutzte Stefan Denk erst einen Fehler von Bittner eiskalt aus und stellte auf 2:0 (55.). In der Schlussphase traf Maximilian Bauer nach einem weiteren Moosburger Ballverlust zum 3:0 (66.), ehe erneut Denk auf 4:0 erhöhte (68.). Der Moosburger Treffer – ein Fernschuss von Felix Oklmann glitt SC-Keeper Simon Hinterwimmer durch die Hände (74.) – war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

FC Eitting – FCA Unterbruck 1:0 (1:0) – Dem FC Eitting gelang die faustdicke Überraschung mit dem ersten Sieg seit Oktober. War’s das doch noch nicht ganz für das Ligaschlusslicht? Ausgerechnet gegen das Topteam aus dem Ampertal fuhr die Elf von Neu-Trainer Björn Kramer einen verdienten Sieg ein. „Endlich wurden wir belohnt“, schnaufte Kramer hinterher durch. „Das war ein Mega-Kampf unserer Mannschaft heute.“ Zwar waren die Eittinger nicht das überragende Team, weil aber der FCA regelrecht zum Toreschießen einlud, vor allem in Durchgang eins, und selbst eher unauffällig blieb, gingen die FCE-Mannen mit dem letztlichen Siegtreffer in die Pause. Nach einem feinen Zuspiel über außen stand Thomas Bachmaier allein vor Keeper Michael Zachskorn und behielt die Nerven (29.). Nach dem Wechsel drängte Unterbruck auf den Ausgleich und traf durch Florian Sirtl und Matthias Hayer auch zweimal Aluminium. Mehr war aber nicht drin für die Gäste, die zwar in den zweiten 45 Minuten pressten, den Eittinger Sieg aber nicht mehr in Gefahr brachten.

Eintracht Berglern – FC Moosinning II 1:0 (1:0) – Lange waren die Berglerner eines der Sorgenkinder der Liga. Nach der aber optimalen Ausbeute im Jahr 2026 – drei Siege in drei Partien – ist bei der Eintracht vorerst Ruhe eingekehrt. „Wir haben heute hochverdient gewonnen“, freute sich Sprecher Stefan Zott. Moosinning, das immer weiter reinrutscht in den Tabellenkeller, blieb dagegen erneut blass, konnte aber am Ende, wenn überhaupt, eine halbe Torchance verbuchen. Auf der anderen Seite verballerten die Berglerner Chancen für zwei Partien: Maurice Steck bereits in der ersten Minute, Lucas Wastian, Maximilian Buchner, erneut Steck und auch Michael Faltermeier per Freistoß vergaben beste Gelegenheiten. Nur gut, dass das Runde im zweiten Durchgang dann doch noch den Weg ins Eckige fand. Am Ende fasste sich Berglerns bester Torschütze heuer, Thomas Schmid, ein Herz, ließ noch zwei Gäste-Verteidiger aussteigen und schloss nach 77 Minuten zum 1:0-Siegtreffer ab.