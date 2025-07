FC Eislingen: "Durch Aufstieg nicht von unserer Philosophie abweichen"

Der FC Eislingen ist nach dem Abstieg 2016/17 nach acht Jahren zurück in der Landesliga. Trainer Tim Schöller spricht über die rießige Euphorie nach dem Aufstieg, personelle Veränderungen, die klare Spielidee – und warum die verkürzte Sommerpause sogar ein Vorteil ist.

Mit zwei fokussierten Auftritten in der Relegation hat sich der FC Eislingen die Rückkehr in die Landesliga Württemberg Staffel 2 verdient. Für Trainer Tim Schöller war der Weg dorthin kein Zufall: „Ein Aufstieg über die Relegation ist bekanntermaßen etwas ganz Besonderes und die Mannschaft hat sich diesen Erfolg durch zwei extrem dominante und fokussierte Spiele mehr als verdient.“

Trotz der ausgelassenen Stimmung rund um das Team will sich beim Bezirksliga-Vizemeister niemand auf dem Erfolg ausruhen. „Selbstverständlich ist innerhalb des Vereins eine Euphorie spürbar, jedoch dürfen und werden wir uns nicht auf den vergangenen Erfolgen ausruhen, sondern werden weiter zielstrebig und demütig bleiben“, betont der 32-Jährige.

Die Vorbereitungszeit auf die neue Spielklasse ist kurz, aber intensiv. Bereits am 8. Juli bat Schöller zur ersten Einheit. Testspiele gegen den 1. FC Heiningen und den SV Allmersbach sind angesetzt, am 26. Juli folgt mit dem Pokalduell gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach das erste Pflichtspiel. Ein Trainingslager gibt es in diesem Jahr nicht.

Die verkürzte Sommerpause sieht der Coach eher als Vorteil: „Wir konnten bereits mit einer sehr guten konditionellen Basis in die Vorbereitung starten. Tempo und Intensität im Training sind bereits zu dieser frühen Phase der Vorbereitung extrem hoch.“

Fünf Abgänge, vier Wunschlösungen

Auch personell setzt der FC Eislingen auf Stabilität. Fünf Abgänge – Michael Renner, Dominik Grupp, Thomas Schmidt, Nico Schaile und Sven Schmid – hinterlassen zwar Lücken, doch der Verein reagierte frühzeitig:

„Wir hatten bereits in der vergangenen Saison einen insgesamt sehr spielstarken und qualitativ gut besetzten Kader. Unser Prozess soll weiter durch Vertrauen, Beständigkeit und Kontinuität geprägt sein, weshalb wir im Kader auch nur kleine Veränderungen vorgenommen haben“, erklärt Schöller. Mit Isko Köse, Mattia Gianni, Aykut Durna und Alex Borger stößt neue Qualität zum Team. Alle vier Neuzugänge waren Wunschlösungen.

Einheit als Schlüssel zum Klassenerhalt

Der Blick auf die neue Liga ist realistisch, aber ambitioniert. Die Basis dafür sieht der Eislinger Trainer im funktionierenden Gefüge seiner Mannschaft: „Der Großteil unserer Mannschaft spielt schon seit mehreren Jahren zusammen, weshalb intern ein großer Zusammenhalt herrscht.“

Dabei sei auch die offene Kommunikation innerhalb des Teams ein Erfolgsfaktor: „Wir pflegen auf und neben dem Platz einen durchweg positiven Umgang miteinander, sind uns jedoch auch nicht zu schade, die unbequemen Dinge klar und konstruktiv anzusprechen.“

„Wenn uns das auf und neben dem Platz gelingt, dann werden wir genügend fußballerische Qualität besitzen, um auch in der Landesliga einen spielstarken und erfolgreichen Fußball zu spielen“, so der Trainer weiter.

Philosophie bleibt – mit gezielten Anpassungen

Trotz des Sprungs in eine höhere Liga bleibt der FC Eislingen seiner spielerischen Identität treu. Schöller stellt klar: „Wir werden auch durch den Aufstieg nicht von unserer Philosophie sowie unserer Spielidee abweichen.“

Stattdessen geht es darum, Details zu justieren: „Vielmehr möchten wir unser Spiel auf den bestehenden Spielprinzipien und Leitlinien aufbauen und gezielt einzelne Details integrieren, welche uns gegnerunabhängig flexibler und unberechenbarer machen.“

Auf einen konkreten Gegner freut sich der Trainer nicht besonders – das große Ziel ist es, jedes Spiel wertzuschätzen: „Es überwiegt die Dankbarkeit, dass wir nun wieder in der Landesliga spielen dürfen und daher sollten und werden wir jedes Spiel egal gegen welchen Gegner mit extremer Freude angehen.“

Klarheit, Beteiligung, Prinzipien

Auch zur eigenen Trainerrolle hat Schöller ein klares Selbstverständnis: „Wir pflegen innerhalb unseres Trainerteams und im Austausch mit der Mannschaft einen sehr empathischen, offenen und ehrlichen Austausch.“

Wichtig sei ihm, dass die Spieler Entscheidungen nachvollziehen können: „Ich bin überzeugt davon, dass die Wahrscheinlichkeit für einen mannschaftlichen Erfolg steigt, wenn alle Beteiligten am Prozess beteiligt sind und sie das Warum hinter gewissen Entscheidungen verstehen.“

Gleichzeitig gibt es auch klare Grenzen: „Nichtsdestotrotz gibt es innerhalb unseres Spielstils klare Leitlinien und Prinzipien, die nicht verhandelbar sind. Disziplin und Kreativität, Ordnung und Entscheidungsfreiheit – diese Dinge sollen sich nicht ausschließen, sondern vielmehr miteinander funktionieren.“

Die neue Liga ist für den 32-Jährigen auch eine persönliche Herausforderung: „Wie in jeder Saison wird auch in der Landesliga jedes Spiel einen Lernprozess für mich mit sich bringen, um strategisch die besten Entscheidungen für den Erfolg der Mannschaft zu treffen.“