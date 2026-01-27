FC Eisenhüttenstadt: „Füreinander kämpfen, fokussiert bleiben“

Torhüter Dietrich Lichtner äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des FC Eisenhüttenstadt in der Landesliga Süd. Der Blick geht auf verschenkte Punkte, persönliche Zufriedenheit, defensive Abstimmung und mentale Stärke – mit klaren Zielen für die Rückrunde.

Rückblick auf die erste Saisonhälfte Dietrich Lichtner blickt mit gemischten Gefühlen auf die Hinrunde zurück. „Wir haben als Mannschaft auf jeden Fall noch Luft nach oben“, sagt der Torhüter des FC Eisenhüttenstadt. Besonders schmerzen verpasste Chancen: „Es waren einige Spiele dabei, die wir unglücklich verloren oder in letzter Minute noch aus der Hand gegeben haben.“ Das habe direkte Auswirkungen gehabt: „Das war sehr ärgerlich, weil wir dadurch einige Punkte verschenkt haben und tabellarisch näher an die oberen Plätze hätten heranrücken können.“

Besondere Spiele aus Torhütersicht Ein Spiel ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Besonders in Erinnerung geblieben ist mir das Auswärtsspiel bei Wacker Ströbitz beim 0:0.“ Zum Ende habe er entscheidend eingegriffen: „In der Schlussphase konnte ich eine Eins-gegen-eins-Situation entschärfen und uns damit den Punkt sichern.“

Seine eigene Leistung bewertet Lichtner differenziert positiv. „Persönlich bin ich mit meinen Leistungen grundsätzlich zufrieden.“ Gleichzeitig bleibt er selbstkritisch: „Natürlich gibt es immer Spiele, in denen man noch mehr hätte rausholen können, aber das gehört dazu und ist Teil der Entwicklung.“

Auch ein weiteres Spiel hebt er hervor. „Auch das Spiel gegen Frankonia Wernsdorf war für mich ein Highlight, mit vielen Standardsituationen und Abschlüssen, die ich klären konnte.“ Für Lichtner sind es „zwei besondere Momente der Hinrunde“.

Defensive Entwicklung und Abstimmung

Im Vergleich zur Vorsaison sieht Lichtner Unterschiede. „Letztes Jahr standen wir teilweise noch etwas stabiler.“ Ein Grund dafür sei die personelle Situation gewesen. „In dieser Saison hatten wir oft wechselnde Kader, was die Abstimmung nicht immer einfach gemacht hat.“

Trotz dieser Umstände zieht er ein positives Zwischenfazit: „Insgesamt bin ich mit der Zusammenarbeit zwischen Abwehr und Torhüter aber zufrieden.“ Gleichzeitig bleibt Raum für Arbeit: „Natürlich gibt es immer Verbesserungsmöglichkeiten, an denen wir weiter arbeiten.“

Kommunikation als zentrales Element

Für Lichtner ist die Verständigung auf dem Platz essenziell. „Kommunikation ist für mich extrem wichtig.“ Er erklärt warum: „Auf dem Platz muss man als Einheit auftreten, sich gegenseitig helfen und klare Anweisungen geben – egal ob beim Rauslaufen, Decken oder Absichern.“

Er sieht Fortschritte: „Die Kommunikation hat sich im Laufe der Hinrunde verbessert.“ Dennoch formuliert er Erwartungen: „Ich wünsche mir aber besonders von den jüngeren Spielern noch mehr Aktivität, damit nicht nur die erfahrenen Spieler das Kommando übernehmen.“ Sein Fazit ist eindeutig: „Das ist aus meiner Sicht das A und O.“

Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition

Die Situation im Tor beschreibt Lichtner als konstruktiv. „Wir haben bei uns ein sehr gutes Verhältnis unter den Torhütern.“ Der Umgang miteinander sei geprägt von Unterstützung: „Wir pushen uns gegenseitig, trainieren gemeinsam und unterstützen uns.“ Gleichzeitig gehört Ehrgeiz dazu. „Klar will jeder spielen, das gehört dazu – gerade auf dieser Position.“ Aktuell steht Lichtner im Fokus: „Aktuell habe ich das Vertrauen, und das möchte ich natürlich bestätigen und nicht abgeben.“

Persönliche Weiterentwicklung außerhalb des Vereins

Neben dem Vereinsalltag nutzt Lichtner zusätzliche Möglichkeiten. „Durch mein Studium neben der Arbeit bin ich öfter in Potsdam und kann gelegentlich bei Viktoria Potsdam mittrainieren.“ Diese Einheiten haben für ihn einen hohen Stellenwert. „Dort mit erfahrenen und höherklassigen Spielern zu arbeiten, ist ein großes Privileg.“ Er betont: „Dafür bin ich sehr dankbar.“ Der Nutzen sei klar spürbar: „Das hilft mir enorm in meiner Entwicklung und wirkt sich auch positiv auf meine Leistungen im Spiel aus.“

Wintervorbereitung und individueller Fokus

Die Vorbereitung ist bereits angelaufen. „Wir haben individuell mit Lauftraining begonnen und bereits viele Kilometer gesammelt.“ Nun verschiebt sich der Schwerpunkt: „Jetzt liegt der Fokus wieder stärker auf dem Mannschaftstraining.“

Persönlich arbeitet Lichtner gezielt an einzelnen Aspekten. „Ich arbeite besonders an meiner Agilität, Stabilität, Reaktionsfähigkeit und am Mitspielen mit der Mannschaft.“

Ziele für die Rückrunde

Die Ambitionen des Teams sind klar formuliert. „Wir wollen weiterhin oben dranbleiben und nicht im Mittelfeld versinken.“ Zudem soll der FC Eisenhüttenstadt unbequem bleiben: „Außerdem möchten wir den ein oder anderen Gegner ärgern.“

Für sich selbst setzt sich Lichtner ebenfalls klare Ziele. „Individuell ist mein Ziel, möglichst viele Spiele ohne Gegentor zu absolvieren und konstant gute Leistungen zu zeigen.“

Schlüssel für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte

Aus seiner Sicht entscheidet die Konzentration. „Entscheidend wird sein, dass wir bis zur letzten Minute konzentriert bleiben und als Mannschaft funktionieren.“ Die Lehren aus der Hinrunde sind eindeutig: „Wir haben gesehen, dass wir in der Hinrunde einige Punkte in der Schlussphase verloren haben.“ Daraus folgt der Auftrag: „Füreinander kämpfen, fokussiert bleiben und keinen Ball verloren geben.“

Mentale Stärke im Tor

Gerade für einen Torwart ist der Kopf entscheidend. „Die mentale Stärke ist für einen Torhüter enorm wichtig – besonders in engen Spielen oder nach Gegentoren.“ In Druckphasen gehe es darum, Ruhe auszustrahlen: „In Druckphasen muss man ruhig bleiben und der Mannschaft Sicherheit geben.“ Auch Rückschläge gehören dazu. „Auch nach Fehlern oder Gegentoren darf man nicht den Kopf hängen lassen.“ Lichtners Anspruch: „Man muss weitermachen, sich pushen und bis zum Abpfiff alles geben.“

Botschaft an die Fans

Zum Abschluss richtet Lichtner Worte an die Anhänger. „Ich bin sehr dankbar für jeden Fan, der uns unterstützt – egal ob zuhause oder auswärts.“ Er weiß, was das bedeutet: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen weite Wege auf sich nehmen, um uns zu sehen.“ Diese habe Wirkung: „Diese Unterstützung bedeutet uns sehr viel und gibt uns zusätzliche Motivation für die Rückrunde.“

Tabellenlage der Landesliga Süd

Der FC Eisenhüttenstadt steht nach 15 Spielen mit 6 Siegen, 4 Unentschieden und 5 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 35:26 auf dem siebten Platz der Landesliga Süd. An der Spitze liegen der FSV 63 Luckenwalde II und der 1. FC Guben mit jeweils 36 Punkten.