FC Eisenhüttenstadt feiert ersten Saisonsieg gegen SG Großziethen

Im vorgezogenen Spiel des 10. Spieltags der Landesliga Süd gelang dem FC Eisenhüttenstadt heute ein Befreiungsschlag. Vor 78 Zuschauern setzten sich die Gastgeber klar mit 5:1 gegen Aufsteiger SG Großziethen durch und feierten damit den ersten Dreier der Saison.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt stand der FC Eisenhüttenstadt schon unter Druck, doch das Team zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Bereits in der 14. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Großziethen fand allerdings schnell eine Antwort, als Dennis Vogler nur drei Minuten später in der 17. Minute zum 1:1 ausglich.

Noch vor der Pause stellte Eisenhüttenstadt die Weichen auf Sieg. Tom Rönsch verwandelte in der 32. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, ehe Mohammad Al Deery in der 42. Minute auf 3:1 erhöhte. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Paul Benjamin Seelisch in der 55. Minute ließen sich die Gastgeber nicht mehr aus der Ruhe bringen.

Im Gegenteil: Paul Rosengart schraubte in der 69. Minute das Ergebnis auf 4:1, bevor erneut Mohammad Al Deery in der 81. Minute zum 5:1-Endstand traf. Damit feierte Eisenhüttenstadt einen klaren Sieg.

Mit nun drei Punkten aus drei Spielen verbessert sich der FC Eisenhüttenstadt auf Rang neun der Tabelle. Für Aufsteiger SG Großziethen hingegen setzt sich die schwierige Anfangsphase in der neuen Liga fort. Nach drei Partien steht Großziethen ohne Punkt im Tabellenkeller und hat bereits 16 Gegentore kassiert.