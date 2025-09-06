 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
– Foto: Rene Hofrichter

FC Eisenhüttenstadt feiert ersten Saisonsieg gegen SG Großziethen

Landesliga Süd: Die Übersicht über ein vorgezogenes Spiel

Verlinkte Inhalte

LL Süd Brandenburg
FC Eisenh.
Großziethen

Im vorgezogenen Spiel des 10. Spieltags der Landesliga Süd gelang dem FC Eisenhüttenstadt heute ein Befreiungsschlag. Vor 78 Zuschauern setzten sich die Gastgeber klar mit 5:1 gegen Aufsteiger SG Großziethen durch und feierten damit den ersten Dreier der Saison.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Heute, 15:00 Uhr
FC Eisenhüttenstadt
FC EisenhüttenstadtFC Eisenh.
SG Großziethen
SG GroßziethenGroßziethen
5
1
Abpfiff

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt stand der FC Eisenhüttenstadt schon unter Druck, doch das Team zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung. Bereits in der 14. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Großziethen fand allerdings schnell eine Antwort, als Dennis Vogler nur drei Minuten später in der 17. Minute zum 1:1 ausglich.

Noch vor der Pause stellte Eisenhüttenstadt die Weichen auf Sieg. Tom Rönsch verwandelte in der 32. Minute einen Foulelfmeter zur erneuten Führung, ehe Mohammad Al Deery in der 42. Minute auf 3:1 erhöhte. Trotz einer Gelb-Roten Karte gegen Paul Benjamin Seelisch in der 55. Minute ließen sich die Gastgeber nicht mehr aus der Ruhe bringen.

Im Gegenteil: Paul Rosengart schraubte in der 69. Minute das Ergebnis auf 4:1, bevor erneut Mohammad Al Deery in der 81. Minute zum 5:1-Endstand traf. Damit feierte Eisenhüttenstadt einen klaren Sieg.

Mit nun drei Punkten aus drei Spielen verbessert sich der FC Eisenhüttenstadt auf Rang neun der Tabelle. Für Aufsteiger SG Großziethen hingegen setzt sich die schwierige Anfangsphase in der neuen Liga fort. Nach drei Partien steht Großziethen ohne Punkt im Tabellenkeller und hat bereits 16 Gegentore kassiert.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 06.9.2025, 18:16 Uhr
redAutor