FC Eisenhüttenstadt deklassiert Lübben, VfB Hohenleipisch glänzt

– Foto: Benjamin Behrens

Die heutigen Spiele der Landesliga Süd boten den Zuschauern eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen triumphalen Kantersiegen und dem herben Abstiegskampf im Tabellenkeller.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Vor 468 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, in dem der FC Lauchhammer zunächst Mut bewies. Tom Ruhner brachte die Hausherren bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung und weckte Hoffnungen auf eine Überraschung. Doch der VfB Hohenleipisch 1912 schlug mit kühler Effizienz zurück. Felix Kniesche erzielte in der 31. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Florian Vogt nur vier Minuten später in der 35. Minute die Partie zum 1:2 drehte. Noch vor der Pause erhöhte Cornel Böhme in der 40. Minute per Foulelfmeter auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel untermauerte erneut Felix Kniesche in der 54. Minute mit seinem Treffer zum 1:4 die Ambitionen der Gäste. Lauchhammer gab sich jedoch nicht auf und kam durch Askandarou Bah Leman in der 70. Minute noch zum 2:4-Anschlusstreffer. ---

In einer vom Abstiegskampf geprägten Atmosphäre vor 54 Zuschauern sicherte sich der FV Erkner 1920 drei wichtige Punkte gegen den SV Döbern. Der Grundstein für den Heimsieg wurde früh gelegt, als Florian Fleck in der 13. Minute zum 1:0 traf. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erhöhte Jonas Fin Krause auf 2:0, was die Moral der Gäste empfindlich schwächte. Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 80. Minute bot sich die Chance zur endgültigen Entscheidung, doch Niclas Mertins verschoss einen Elfmeter. In der 90. Minute sah Mathieu Berg die Gelb-Rote Karte, was Erkner kurzzeitig in Unterzahl schwächte. Dennoch gelang Mariyan Peshov in der Nachspielzeit (90.+3) der Treffer zum 3:0-Endstand. ---