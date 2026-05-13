FC Eisenhüttenstadt deklassiert Lübben, VfB Hohenleipisch glänzt

Die heutigen Spiele der Landesliga Süd boten den Zuschauern eine emotionale Achterbahnfahrt zwischen triumphalen Kantersiegen und dem herben Abstiegskampf im Tabellenkeller.
Vor 468 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, in dem der FC Lauchhammer zunächst Mut bewies. Tom Ruhner brachte die Hausherren bereits in der 10. Minute mit 1:0 in Führung und weckte Hoffnungen auf eine Überraschung. Doch der VfB Hohenleipisch 1912 schlug mit kühler Effizienz zurück. Felix Kniesche erzielte in der 31. Minute den Ausgleich zum 1:1, bevor Florian Vogt nur vier Minuten später in der 35. Minute die Partie zum 1:2 drehte. Noch vor der Pause erhöhte Cornel Böhme in der 40. Minute per Foulelfmeter auf 1:3.
Nach dem Seitenwechsel untermauerte erneut Felix Kniesche in der 54. Minute mit seinem Treffer zum 1:4 die Ambitionen der Gäste. Lauchhammer gab sich jedoch nicht auf und kam durch Askandarou Bah Leman in der 70. Minute noch zum 2:4-Anschlusstreffer.
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In einer vom Abstiegskampf geprägten Atmosphäre vor 54 Zuschauern sicherte sich der FV Erkner 1920 drei wichtige Punkte gegen den SV Döbern. Der Grundstein für den Heimsieg wurde früh gelegt, als Florian Fleck in der 13. Minute zum 1:0 traf. Praktisch mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute erhöhte Jonas Fin Krause auf 2:0, was die Moral der Gäste empfindlich schwächte.
Die Schlussphase war an Dramatik kaum zu überbieten. In der 80. Minute bot sich die Chance zur endgültigen Entscheidung, doch Niclas Mertins verschoss einen Elfmeter. In der 90. Minute sah Mathieu Berg die Gelb-Rote Karte, was Erkner kurzzeitig in Unterzahl schwächte. Dennoch gelang Mariyan Peshov in der Nachspielzeit (90.+3) der Treffer zum 3:0-Endstand.
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Es war eine sportliche Demontage, die sich auf dem Rasen des FC Eisenhüttenstadt abspielte. Gegen das abgeschlagene Schlusslicht SV Grün-Weiß Lübben zeigten die Hausherren keinen Funken Gnade. Besonders Martin Mangabo Ongori erwies sich als Albtraum für die Lübbener Defensive; er eröffnete den Torreigen in der 6. Minute mit dem 1:0. Es folgten Treffer von Ademola Tolani Akinrinmade in der 20. Minute (2:0), Johann Krüger in der 25. Minute (3:0) und Kevin Martial Kouang Libam in der 33. Minute (4:0). Noch vor dem Seitenwechsel schnürte Martin Mangabo Ongori mit seinen Toren in der 41. (5:0) und 44. Minute (6:0) einen Dreierpack. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Maximilian Gebert in der 47. Minute mit dem 6:1 immerhin der Ehrentreffer für die Gäste, doch Paul Ingo Hahn stellte in der 71. Minute den 7:1-Endstand her.
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