FC Eintracht Rheine verpflichtet Youngster Josha Häusler

Josha Häusler wechselt von TuS Hiltrup zum FC Eintracht Rheine. Der 19-jährige Mittelfeldspieler bringt viel Potenzial mit und soll in der kommenden Saison in der Oberliga für frischen Wind sorgen.

„Josha war schon länger auf unserem Zettel. Der Kontakt kam einfach zustande. Bei Hiltrup hatte er etwas Pech mit Verletzungen, aber wir sehen großes Potenzial in ihm. Er ist vielseitig und bringt richtig gute Voraussetzungen mit“, erklärt Christian Hebbeler, Sportlicher Leiter des FC Eintracht Rheine, gegenüber heimspiel-online.de. Häusler wird dem Verein als flexibler Spieler zur Verfügung stehen – sowohl als zentraler Mittelfeldspieler auf der Sechs oder Acht als auch als Außenverteidiger.

Häusler hat bereits Erfahrungen in höheren Ligen gesammelt. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für TuS Hiltrup in der Westfalenliga und sammelte dort in sechs Einsätzen, darunter ein komplettes 90-Minuten-Spiel, wertvolle Erfahrungen. Zuvor war er Kapitän der U19 von Preußen Münster und überzeugte in 29 Spielen der Jugend-Bundesliga, in denen er einen Treffer erzielte.