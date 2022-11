FC Eintracht Rheine: Sobiech ist Vertragsverlängerung leichtgefallen Oberligist FC Eintracht Rheine wird die Hinrunde voraussichtlich auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.

Fernab der Abstiegsplätze und in Schlagdistanz zum oberen Tabellendrittel rangiert die Truppe von Coach Rainer Sobiech, der auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, wie die Eintracht am Freitag auf Social Media bekanntgab.