FC Eintracht Rheine holt Torjäger aus Nordhorn Erfahrener Offensivmann (27) verstärkt die Münsterländer von PM · Heute, 18:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: FC Eintracht Rheine

Der FC Eintracht Rheine hat sein Transferfenster mit einem echten Paukenschlag geschlossen. Mit Christopher Hölscher wechselt ein ausgewiesener Torjäger vom SV Vorwärts Nordhorn an die Ems und besetzt damit die lange vakante Position im Mittelsturm. Der 27-Jährige ist der zwölfte und letzte externe Neuzugang des Oberligisten. Sportleiter Christian Hebbeler machte die Personalie öffentlich und sprach von einem Wunschtransfer, um den sich der Verein über Monate bemüht hatte.

Beeindruckende Quote Fußballerisch ist Hölschers Bilanz über jeden Zweifel erhaben: In 177 Spielen erzielte der Offensivmann 157 Tore und lieferte dazu 55 Assists. In der abgelaufenen Saison schoss er Vorwärts Nordhorn mit 27 Treffern und acht Vorlagen fast im Alleingang in die Oberliga. Sein bisheriger Klub wird übrigens von Ex-Eintracht-Stürmer Viktor Maier trainiert.

Konkurrenz ausgestochen Das Werben um den 27-Jährigen war groß. Hölscher soll sogar mit einem Wechsel in die Regionalliga geliebäugelt haben, entsprechende Angebote lagen ihm vor. Letztlich gab unter anderem die kurze Anfahrt nach Rheine den Ausschlag für den FCE. Zu den Stärken des Angreifers mit dem Spitznamen „Hölle" zählen neben dem ausgeprägten Torriecher seine Antrittsschnelligkeit und seine Laufstärke. Damit passt er sowohl ins schnelle Umschaltspiel nach Ballgewinn als auch ins hohe Anlaufen des Gegners.