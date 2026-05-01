FC Eintracht Rheine: Cavar bleibt - "Kumpel" Krechting folgt ihm

Krechting (links) und Cavar wieder vereint. – Foto: FC Eintracht Rheine

Zusammen haben Gabriel Cavar (24) und Jos Krechting (22) von 2021 bis 2025 beim SV Schermbeck gespielt und waren zu Jugendzeiten auch schon gemeinsam beim SC Preußen Münster. Krechting war in der Spielzeit 2021/22 offiziell noch A-Junior, bekam aber schon erste Einsätze in der Oberliga. Beide entwickelten sich zu Stammspielern, wurden aber zwischenzeitlich auch von schweren Verletzungen zurückgeworfen. So verpasste Krechting die Spielzeit 2024/25 wegen eines Patellasehnenrisses, Cavar war die Saison davor wegen eines Kreuzbandrisses fast komplett raus.

Im vergangenen Sommer wechselte Cavar zum FC Eintracht Rheine und hat nun seinen Vertrag verlängert. Zur Spielzeit 2026/27 folgt ihm "Kumpel" Krechting. Beide sind bei der Eintracht Freunde geworden und wohnen in Coesfeld. Krechting spielt nach der langen Verletzungspause in Schermbeck mit 13 Scorerpunkten in 26 Partien die beste Saison seiner Laufbahn, weswegen Rheines Sportlicher Leiter Christian Hebbeler angefragt hat - mit Erfolg.