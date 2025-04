FC Eintracht Rheine bedient sich beim Ligakonkurrenten

Und dabei dürfen sich die Rheinenser auf einen Mann mit ordentlich Oberliga-Erfahrung für sein Alter freuen: Gabriel Cavar ist 22 Jahre jung und kommt vom Ligakonkurrenten SV Schermbeck. Trotz seines jungen Alters kommt der Mittelfeldakteur schon auf über 60 Einsätze in der Oberliga-Westfalen, allesamt für die Schermbecker. Erst vor wenigen Tagen, beim 2:1-Sieg des SV Schermbeck über den FCE stand Cavar über die gesamte Spieldauer auf dem Rasen und durfte gewissermaßen "vorspielen". Nach einer längeren Verletzung sei Cavar nicht mehr so richtig zufrieden mit seiner Situation beim SV Schermbeck und so habe sich die Möglichkeit für die Eintracht ergeben, ihn an den Delsen zu lotsen, berichtet FCE-Coach Christian Hebbeler bei Heimspiel-Online.

"Er ist jemand für die Doppelsechs, mit der wir häufig spielen", so Hebbeler. "Gabriel bringt gutes Tempo mit, ist dynamisch und hat die nötige Übersicht. Er passt ins Mannschaftsgefüge rein und ist auch noch jemand, den wir entwickeln können."