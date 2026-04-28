FC Eintracht Rheine: 82-facher Regionalliga-Akteur ist Königstransfer

Oberligist FC Eintracht Rheine hat sich im April den Klassenerhalt verdient. In fünf Partien wurden elf Punkte eingefahren, die das Konto auf 38 Zähler aufgestockt haben. Die Personalplanung für die kommende Spielzeit läuft bereits auf Hochtouren. Neuzugang Nr. 6 ist ein echter Königstransfer mit viel höherklassiger Erfahrung.
Der 26-jährige Dominik Klann lief für den SC Verl schon in der 3. Liga auf und hat einige Jahre Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. Nach der eher glücklosen Vorsaison bei den Regionalligisten 1. FC Bocholt und Türkspor Dortmund schloss sich der Mittelfeld-Akteuer dem niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden an. Dort soll im Saisonendspurt noch der Klassenerhalt eingetütet worden, bevor Klann, der sich von 2017 bis 2022 beim SC Preußen Münster aus der U19 über die U21 in die 1. Mannschaft hochgearbeitet hatte, im Sommer in das Münsterland zurückkehrt. Der 82-fache Regionalliga-Akteur soll die Lücke schließen, die der Abgang von Routinier Lennard Maßmann (30, berufsbedingt Richtung Düsseldorf/Köln) reißt.
"Dominik ist der Top-Transfer und Sechser, den wir unbedingt brauchen. Er wohnt jetzt mit seiner Partnerin in Münster und war die Pendelei nach Rheden satt, zumal er seinen Master-Studiengang in Münster zu Ende bringen will“, erklärt der Sportliche Leiter Christian Hebbeler gegenüber der Lokalpresse "Münsterländische Volkszeitung".
Klann ist nach Kevin Ostendorf (SV Mesum), Luca Dömer, Mattes Langelage (beide Borussia Emsdetten), Jonas Tepper (1. FC Gievenbeck) und Neriman Kocevic (SV Burgsteinfurt) der sechste externe Neuzugang. Hinzu kommen die drei Eigengewächse Fynn Fellmann, Daniel Peters und Johann Tschirbs aus der U19-Jugend.
Torhüter Matthias Bräuer und Dicle Sahin haben ihre Verträge verlängert. Auch Sören Wald und Gabriel Cavar sollen bleiben. Die Zukunft von Torjäger Bennet van den Berg ist offen. Lamin Touray, im vergangenen Sommer von Regionalligist SC Wiedenbrück gekommen, hat den Verein bereits im März nach seinem Kurzeinsatz gegen Lippstadt verlassen.