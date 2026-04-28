FC Eintracht Rheine: 82-facher Regionalliga-Akteur ist Königstransfer

– Foto: FC Eintracht Rheine

Oberligist FC Eintracht Rheine hat sich im April den Klassenerhalt verdient. In fünf Partien wurden elf Punkte eingefahren, die das Konto auf 38 Zähler aufgestockt haben. Die Personalplanung für die kommende Spielzeit läuft bereits auf Hochtouren. Neuzugang Nr. 6 ist ein echter Königstransfer mit viel höherklassiger Erfahrung.

Der 26-jährige Dominik Klann lief für den SC Verl schon in der 3. Liga auf und hat einige Jahre Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. Nach der eher glücklosen Vorsaison bei den Regionalligisten 1. FC Bocholt und Türkspor Dortmund schloss sich der Mittelfeld-Akteuer dem niedersächsischen Oberligisten BSV Rehden an. Dort soll im Saisonendspurt noch der Klassenerhalt eingetütet worden, bevor Klann, der sich von 2017 bis 2022 beim SC Preußen Münster aus der U19 über die U21 in die 1. Mannschaft hochgearbeitet hatte, im Sommer in das Münsterland zurückkehrt. Der 82-fache Regionalliga-Akteur soll die Lücke schließen, die der Abgang von Routinier Lennard Maßmann (30, berufsbedingt Richtung Düsseldorf/Köln) reißt.