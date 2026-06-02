FC Eintracht Northeim mit personellen Veränderungen Der Landesligist verliert einen Spieler sowie einen Trainer aus dem bisherigen Umfeld – strukturelle Anpassungen im Vereinsgefüge von red · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Beim FC Eintracht Northeim kommt es zur neuen Saison zu einem personellen Einschnitt. Mit Louis Bienert verlässt ein Offensivspieler den Verein, zudem verändert sich das Trainerteam der 1. Herren durch den Abschied von Philipp Weißenborn.

Louis Bienert verlässt den FC Eintracht Northeim aus beruflichen Gründen. Der schnelle Spieler auf der linken Seite gehörte in der vergangenen Zeit zum Kader der Landesligamannschaft, muss seine fußballerischen Aktivitäten nun jedoch reduzieren. Der Verein verliert damit einen Offensivspieler mit Tempo und Flexibilität, der insbesondere über die Außenbahn für Akzente sorgen konnte. Für die Verantwortlichen steht der private und berufliche Weg des Spielers jedoch im Vordergrund, weshalb der Abschied entsprechend respektvoll begleitet wird.

Veränderung im Trainerteam nach 5,5 Jahren Auch im Trainerstab der ersten Mannschaft gibt es eine strukturelle Änderung: Philipp Weißenborn beendet nach 5,5 Jahren seine Tätigkeit an der Seitenlinie der 1. Herren. Künftig wird er sich stärker in der Nachwuchsarbeit des Vereins engagieren und die U17 übernehmen. Damit bleibt Weißenborn dem Verein erhalten, wechselt jedoch in eine andere sportliche Verantwortungsebene. Für Eintracht Northeim ist die interne Lösung zugleich ein Zeichen der Kontinuität im Ausbildungsbereich, da die Verzahnung zwischen Jugend und Herren weiterhin eng gestaltet werden soll.