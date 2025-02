FC Eintracht Norderstedt II: Neues Trainer-Duo stärkt das Team der U23

„Sie sind keine klassischen Hütchen-Aufsteller“, betont Team-Manager Milenko Mutapdzija, „sondern sollen auf Augenhöhe mit Jörn Großkopf arbeiten und ihn in seiner täglichen Arbeit unterstützen.“ Die beiden neuen Trainer bringen langjährige Erfahrung im Nachwuchsbereich mit, was der Mannschaft zugutekommen soll.

Kurz vor dem Rückrundenstart gibt es Veränderungen im Trainer-Team der U23 des FC Eintracht Norderstedt II. Wie der Verein bekanntgab, wird das langjährige Trainer-Duo um Jörn Großkopf nun von einem neuen Brüder-Duo unterstützt. Nach dem beruflichen Umzug von Peter Gößler in die Schweiz, der dem Verein aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung steht, übernimmt Mustafa Hassan gemeinsam mit seinem Bruder Hesham Hassan die Aufgabe, die sportlichen Geschicke des Unterbaus zu leiten.

Mustafa Hassan war zuletzt im Nachwuchsbereich des Eimsbütteler TV tätig, wo er wertvolle Erfahrungen sammelte. „Es war eine großartige Zeit bei ETV, und ich danke besonders Jasper für die Möglichkeit, mich als Trainer weiterzuentwickeln“, sagt Hassan. Die Verbindung zu Milenko Mutapdzija und die starke Struktur des Vereins waren ausschlaggebend für den Wechsel. „Ich freue mich darauf, Teil dieses Vereins zu sein und meinen Beitrag zur sportlichen Entwicklung zu leisten“, fügt Mustafa Hassan hinzu. „Besonders freue ich mich darauf, mit einem Fußballlehrer zusammenzuarbeiten und mit meinem Bruder in der Landesliga Hammonia zu wirken.“

Auch Hesham Hassan, der zuletzt die zweite Mannschaft von Teutonia 05 trainierte, freut sich auf die neue Herausforderung in Norderstedt: „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Trainerteam in Norderstedt und darauf, die Mannschaft in der Landesliga Hammonia weiterzuentwickeln. Mein Ziel ist es, die Spieler sowohl sportlich als auch persönlich voranzubringen und gemeinsam erfolgreich zu sein.“