FC Eintracht München zieht sensationell ins Toto-Pokal-Finale ein!

Was für ein Pokalabend an der Ebereschenstraße! Der FC Eintracht München steht erstmals in seiner Vereinsgeschichte im Toto-Pokal-Finale – nach einem mitreißenden 4:2-Erfolg gegen den klassenhöheren Favoriten SpVgg Feldmoching. Das Spiel begann denkbar schlecht für die Hausherren: Bereits in der 1. Minute ging Feldmoching mit 1:0 in Führung. Doch die Eintracht zeigte sofort Moral und kämpfte sich zurück. Rund zehn Minuten später brachte ein Freistoß aus dem Halbfeld von Lujain Louis die erste große Möglichkeit – Vincent van Essen stieg am höchsten und köpfte den Ball wunderschön ins lange Eck zum 1:1-Ausgleich.

Die Gäste schlugen jedoch prompt zurück: Nach einem weiten Einwurf erzielte Feldmoching in der 12. Minute erneut die Führung. Doch die Eintracht ließ sich davon nicht beirren – nur fünf Minuten später legte Angelo Hauk stark quer auf Mahdi Ayubi, der zum 2:2 einschob. In der Folge übernahm die Eintracht das Kommando. Ein langer Ball von Florian Nehring, Ayubi verlängerte sehenswert mit der Hacke auf Hauk, der den herausstürmenden Keeper eiskalt überchippte – 3:2 (32.)! Mit dieser verdienten Führung ging es in die Pause.