FC Eintracht München siegt im Derby zum Wiesn-Auftakt

Der FC Eintracht München hat das Platzderby gegen den SV Nord Lerchenau 2 knapp mit 2:1 gewonnen und damit den vierten Sieg innerhalb der letzten zehn Tage eingefahren. Zum Wiesn-Auftakt zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Angelo Hauk erneut ihre starke Form.

Die Eintracht legte los wie die Feuerwehr: In der 8. Minute traf Mahdi Ayubi nach Vorarbeit von Hauk zur Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Marco Stiller auf 2:0 – ebenfalls nach Zuspiel des Spielertrainers. Lerchenau kam zwar im zweiten Durchgang noch zum Anschlusstreffer, doch die Eintracht hielt kämpferisch dagegen und brachte den Vorsprung über die Zeit.

Mit nun 12 Punkten aus fünf Ligaspielen liegt der FC Eintracht absolut im Soll und hat durch die Erfolgsserie reichlich Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben gesammelt.