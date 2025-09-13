FC Eintracht München dreht das Spiel

Im spannenden Stadtduell zwischen dem FC Eintracht München und dem SV Istiklal München setzte sich die Heimelf mit 3:1 durch. Die Gäste gingen zunächst durch Ardian Llapatinca in der 21. Minute in Führung. Der SV Istiklal präsentierte sich in der ersten Halbzeit spielbestimmend und ließ den Ball gut laufen.

Nach dem Seitenwechsel kam der FC Eintracht München deutlich verbessert ins Spiel. In der 56. Minute sorgte Vincent van Essen mit einem platzierten Schuss für den verdienten Ausgleich. Die Eintracht blieb am Drücker, und erneut war es Vincent van Essen, der in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer das Spiel drehte. Den Schlusspunkt setzte Alireza Wafahihanifa in der 80. Minute, der nach einem schnellen Konter zum 3:1-Endstand traf.

Der FC Eintracht München zeigte nach einem schwachen Start Moral und drehte das Spiel dank einer starken zweiten Halbzeit. Besonders Vincent van Essen war mit zwei Treffern der Matchwinner. Der SV Istiklal München konnte nach der Führung nicht mehr an die gute Leistung der ersten Hälfte anknüpfen.