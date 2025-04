FC Eintracht München besiegt SG ESV Neuaubing/FC Georgia – 8:3

Bereits in der 3. Minute brachte Lujain Louis die Eintracht vom Punkt mit 1:0 in Führung – den Strafstoß hatte Coach Hauk selbst rausgeholt. In der 11. Minute legte Alireza Wafahihanifa nach, der einen langen Ball von Aron Osman Mahmmud stark verwertete und auf 2:0 stellte. In der 31. Minute wiederholte sich die Szene aus der Anfangsphase – erneut Elfmeter, erneut Louis, erneut war Hauk gefoult worden. 3:0!