FC Eintracht Münchberg – SV Unterreichenbach 2:0 (1:0)

Der SV Unterreichenbach begegnete dem Bayernligaabsteiger Münchberg auf Augenhöhe und hätte im Duell der vor diesem Spiel ungeschlagenen Teams durchaus was mitnehmen können.
Die erste Abschlussmöglichkeit in dieser Partie hatte dann auch die „Urus“ durch Lukas Frauenknecht, der von der Strafraumgrenze über das FC-Gehäuse schoss (10.). In der 16. Minute wurde ein Kopfball von Bienek auf der anderen Seite gerade noch zur Ecke abgeblockt. Zwei Zeigerumdrehungen später sorgten wieder die Gäste aus Unterreichenbach für Gefahr vor dem Münchberger Tor: Zunächst wurde ein Schuss von Lukas Frauenknecht zur Ecke abgefälscht. Beim darauffolgenden Eckball von Soner Uluca bot sich Marvin Jeltsch eine gute Gelegenheit, doch er köpfte neben das Tor. In der 21. Minute Schuss von Leo Rötz, aber zu unplatziert. Nach schönem Spielzug passte Xaver Distler auf Lukas Frauenknecht, der aus zentraler Position auf Höhe der 16er-Linie über das Tor schoss. Von den Ballbesitzanteilen und den Möglichkeiten waren die „Urus“ in den ersten 45 Minuten mehr als ebenbürtig. Aber man konnte nichts auf die Ergebnistafel bringen, und das wurde kurz vor Halbzeitpause bitter bestraft. Die Unterreichenbacher Hintermannschaft versuchte mit vereinten Kräften Goalgetter Köhler zu stoppen, so dass man Bienek aus den Augen verlor. Bienek kam in halblinker Position im Strafraum an den Ball und traf unhaltbar für Keeper Moritz Weis flach ins rechte Eck zur 1:0-Halbzeitführung (44.).
Auch direkt nach der Halbzeitpause hatten die „Urus“ den ersten nennenswerten Torabschluss: Ein Schuss von Lukas Frauenknecht aus 18-Meter-Torentfernung verfehlte sein Ziel nur knapp (48.). In der 69. Minute demonstrierten die Gastgeber den einzigen Unterschied an diesem Tag mit einer mehr als effizienten Chancenverwertung: Nach einem Einwurf kam Köhler unbedrängt zum Kopfball, nutzte in bester Torjägermanier gleich seine erste gute Gelegenheit und köpfte zum 2:0 an. Das war ein Tiefschlag für die „Urus“, die dem neuen Tabellenführer der Landesliga Nordost bis dahin mehr als Paroli geboten hatten. In der 82. verpasste es Hüttemann – zunächst per Kopf, dann mit einem Distanzschuss, den Keeper Moritz Weis klasse parierte – für die endgültige Entscheidung zu sorgen. Zu Beginn der Nachspielzeit wurde Benjamin Schlicker schön von Leon Gsänger in Szene gesetzt, brachte das Leder aber frei nicht am Münchberger Torhüter vorbei. Mit dem möglichen Anschlusstreffer wäre es in den letzten Minuten vielleicht nochmal spannend geworden. Denn kurze Zeit später bot sich zunächst Xaver Distler und im Nachschuss Lukas Frauenknecht eine weitere gute Möglichkeit.
Somit bleibt das Fazit aus Unterreichenbacher Sicht, dass man zwar mehr als gut mitgehalten hat, aber wenn man nicht trifft, ist es halt schwierig, was Zählbares mitzunehmen. Jetzt gilt es in den kommenden beiden Heimspielen gegen Feucht und Neuendettelsau wieder gut zu punkten.