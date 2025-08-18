FC Eintracht Münchberg – SV Unterreichenbach 2:0 (1:0)

Der SV Unterreichenbach begegnete dem Bayernligaabsteiger Münchberg auf Augenhöhe und hätte im Duell der vor diesem Spiel ungeschlagenen Teams durchaus was mitnehmen können.

Die erste Abschlussmöglichkeit in dieser Partie hatte dann auch die „Urus“ durch Lukas Frauenknecht, der von der Strafraumgrenze über das FC-Gehäuse schoss (10.). In der 16. Minute wurde ein Kopfball von Bienek auf der anderen Seite gerade noch zur Ecke abgeblockt. Zwei Zeigerumdrehungen später sorgten wieder die Gäste aus Unterreichenbach für Gefahr vor dem Münchberger Tor: Zunächst wurde ein Schuss von Lukas Frauenknecht zur Ecke abgefälscht. Beim darauffolgenden Eckball von Soner Uluca bot sich Marvin Jeltsch eine gute Gelegenheit, doch er köpfte neben das Tor. In der 21. Minute Schuss von Leo Rötz, aber zu unplatziert. Nach schönem Spielzug passte Xaver Distler auf Lukas Frauenknecht, der aus zentraler Position auf Höhe der 16er-Linie über das Tor schoss. Von den Ballbesitzanteilen und den Möglichkeiten waren die „Urus“ in den ersten 45 Minuten mehr als ebenbürtig. Aber man konnte nichts auf die Ergebnistafel bringen, und das wurde kurz vor Halbzeitpause bitter bestraft. Die Unterreichenbacher Hintermannschaft versuchte mit vereinten Kräften Goalgetter Köhler zu stoppen, so dass man Bienek aus den Augen verlor. Bienek kam in halblinker Position im Strafraum an den Ball und traf unhaltbar für Keeper Moritz Weis flach ins rechte Eck zur 1:0-Halbzeitführung (44.).