FC Eintracht besiegt SV Lohhof II

Der FC Eintracht erwischte einen perfekten Start in die Partie. Bereits in der 6. Minute holte Beruk Mekonnen Fitsum einen Foulelfmeter heraus, den Loujain Louis souverän zur frühen 1:0-Führung verwandelte.

In der Folge spielte die Eintracht das Spiel weitgehend kontrolliert, verpasste es jedoch, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Mehrere gute Chancen auf das 3:0 blieben ungenutzt.

Nur vier Minuten später legte die Eintracht nach: Nach Vorlage von Marco Stiller traf diesmal Beruk Mekonnen Fitsum selbst zum 2:0.

So blieb Lohhof bis zum Schluss im Spiel. In der 89. Minute bekam der SV Lohhof II einen Elfmeter zugesprochen und verkürzte kurz vor Ende noch auf 2:1.

Am Ende blieb es dennoch ein sehr faires Spiel mit einem verdienten Sieger. Der FC Eintracht bleibt damit nun seit acht Spielen ungeschlagen und setzt seine starke Serie fort.

Der FC Eintracht wünscht dem SV Lohhof II alles Gute für die restlichen Spiele der Saison. Bereits nächste Woche wartet mit dem Spiel gegen Riedmoos das nächste Topspiel – im direkten Duell zwischen dem Zweiten und dem Dritten der Tabelle. ⚽