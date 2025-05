FC Eintracht Bamberg enttäuscht: »Nur schwer nachvollziehbar«

Der FC Eintracht Bamberg ist sportlich aus der Regionalliga Bayern abgestiegen. Ein Strohhalm war noch das Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Nürnberg, doch das fiel nicht im Sinne der Domreiter aus. Ganz vorbei ist es für die Oberfranken aber noch nicht. Die Bamberger müssen müssen nun darauf hoffen, dass die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Liga noch in die Abstiegsrelegation rutscht und in die 3. Liga absteigt. Denn dann würde die Profireserve des Kleeblatts automatisch ans Tabellenende gesetzt werden und müsste in die Bayernliga absteigen. Dann würde Bamberg noch in die Relegation rutschen und könnte den Klassenerhalt über den Umweg schaffen.