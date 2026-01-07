FC Einheit Wernigerode reist mit Neuzugang ins Trainingslager

In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch sind die Oberliga-Fußballer des FC Einheit Wernigerode ins Trainingslager aufgebrochen. Bis Sonntag bereiten sie sich im türkischen Belek auf die zweite Saisonhälfte der NOFV-Oberliga Süd vor. Mit im Flieger saß auch ein Winterneuzugang der Hasseröder.

Nach nur einem halben Jahr ist Niclas Treu zurück in Wernigerode. Der Top-Vorlagengeber der Vorsaison hatte Einheit erst im Sommer verlassen, um sich dem SV Newroz Hildesheim in der Landesliga Hannover anzuschließen . Ab sofort wird der 29-Jährige wieder die Außenbahn in Wernigerode beackern. "Er ist schon im Trainingslager mit dabei", freut sich Einheit-Coach Florian Mehr. Zum Spielerprofil:

Nicht mit im Trainingslager - und nicht mehr im Kader der Hasseröder ist dagegen Malik Ibrahim. "Er verlässt uns studienbedingt leider schon nach einem halben Jahr wieder", berichtet Mehr. Erst im Sommer war der Offensivspieler aus Fallersleben nach Wernigerode gewechselt. "Er hatte in der Ersten nur zwei Kurzeinsätze, aber hat in der Zweiten relativ viel gespielt und getroffen. Das ist schade, dass er nicht mehr dabei ist, weil er perspektivisch schon interessant war", so Mehr. Zum Spielerprofil:

