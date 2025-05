FC Einheit Wernigerode begrüßt seinen ersten Neuzugang

Bisher waren nur Abschied bekannt geworden - so wie jüngst die von Filipe Almeida und Nick Sitzenstock, die künftig wieder für die TSG Bad Harzburg auflaufen. Nun aber hat der FC Einheit Wernigerode seinen ersten Neuzugang für die neue Saison in der NOFV-Oberliga Süd vorgestellt - und dieser ist im Stadion am Mannsberg bereits ein alter Bekannter.