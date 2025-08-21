 2025-08-20T04:22:19.839Z

Allgemeines
FC Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt wollen Serie wahren

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht über die Partien des 3. Spieltags

Die NOFV-Oberliga Süd meldet sich nach der Pokalpause mit dem 3. Spieltag zurück. An der Spitze marschieren FC Einheit Rudolstadt und Germania Halberstadt bislang ohne Punktverlust, dahinter lauern der VfL Halle, der RSV Eintracht 1949 und Union Sandersdorf. Lok Stendal, Auerbach und Grimma warten noch auf den Befreiungsschlag.

Morgen, 18:00 Uhr
Bischofswerdaer FV 08
Bischofswerdaer FV 08BFV 08
FSV Budissa Bautzen
FSV Budissa BautzenBautzen
18:00live

Der Bischofswerdaer FV 08 (Platz 11, 3 Punkte) trifft auf den FSV Budissa Bautzen (Platz 6, 3 Punkte). Bischofswerda kommt vom 2:1 in Freital, Bautzen reist nach dem 7:0 gegen Grimma mit breiter Brust an. Beide Teams können sich mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte festsetzen – für die Gastgeber geht es um die Bestätigung des Auswärtserfolgs, für Budissa um den Anschluss nach oben.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
14:00

Heiligenstadt (Platz 13, 1 Punkt) holte zuletzt beim 2:2 in Sandersdorf den ersten Zähler. Nun kommt Auerbach (Platz 15, 0 Punkte), das nach zwei Niederlagen noch ohne Tor ist. Für den Aufsteiger bietet sich die Chance, vor eigenem Publikum den ersten Dreier einzufahren. Auerbach steht früh unter Druck und braucht Punkte, um den Fehlstart zu reparieren.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
VfB Empor Glauchau
VfB Empor GlauchauVfB Glauchau
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
14:00

Aufsteiger Empor Glauchau (Platz 12, 3 Punkte) überraschte mit dem 1:0 in Plauen. Jetzt wartet Spitzenreiter Rudolstadt (Platz 1, 6 Punkte), der beide Partien gewann und zuletzt Stendal mit 2:0 schlug. Ein echter Härtetest für Glauchau; Rudolstadt kann mit einem weiteren Erfolg die makellose Bilanz festigen.

Sa., 23.08.2025, 14:00 Uhr
SG Union Sandersdorf
SG Union SandersdorfSandersdorf
VfB 1921 Krieschow
VfB 1921 KrieschowKrieschow
14:00live

Union Sandersdorf (Platz 5, 4 Punkte) teilte sich beim 2:2 mit Heiligenstadt die Zähler, Krieschow (Platz 7, 3 Punkte) unterlag daheim Wernigerode 1:2. Im direkten Duell geht es darum, oben dranzubleiben. Sandersdorf kann mit einem Heimsieg an die Spitze heranrücken, Krieschow will die schnelle Korrektur des Rückschlags.

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
1. FC Lok Stendal
1. FC Lok StendalLok Stendal
SC Freital
SC FreitalSC Freital
14:00live

Lok Stendal (Platz 14, 0 Punkte) wartet nach zwei Niederlagen weiter auf den ersten Zähler; zuletzt gab es ein 0:2 in Rudolstadt. Freital (Platz 10, 3 Punkte) verlor 1:2 gegen Bischofswerda. Für den Aufsteiger ist die Partie ein frühes Schlüsselspiel, um den Anschluss herzustellen. Freital peilt auswärts die Rückkehr in die Spur an.

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
FC Grimma
FC GrimmaFC Grimma
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
14:00live

Grimma (Platz 16, 0 Punkte) kommt vom klaren 0:7 in Bautzen und hat nach zwei Spielen 1:9 Tore – Wiedergutmachung ist Pflicht. Halle (Platz 3, 4 Punkte) lieferte beim 4:4 gegen den RSV ein Spektakel. Die Vorzeichen sind klar: Der VfL will oben angreifen, Grimma braucht vor heimischem Publikum Stabilität und die ersten Punkte.

So., 24.08.2025, 14:00 Uhr
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
14:00

In Stahnsdorf trifft der RSV Eintracht 1949 (Platz 4, 4 Punkte) auf Germania Halberstadt (Platz 2, 6 Punkte). Der RSV bewies beim 4:4 in Halle Moral, Halberstadt siegte 1:0 gegen Auerbach und ist weiter ohne Punktverlust. Ein Topduell mit Tabellenwirkung: Mit einem Heimsieg kann der RSV zur Spitze aufschließen, Halberstadt könnte die perfekte Serie ausbauen.

So., 24.08.2025, 15:00 Uhr
FC Einheit Wernigerode
FC Einheit WernigerodeWernigerode
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
15:00

Einheit Wernigerode (Platz 9, 3 Punkte) drehte die Partie in Krieschow zum 2:1, Plauen (Platz 8, 3 Punkte) kassierte daheim ein 0:1 gegen Aufsteiger Glauchau. Beide Teams stehen im dichten Mittelfeld – mit einem Sieg wäre der Sprung nach oben möglich. Viel spricht für eine enge Begegnung, in der Kleinigkeiten und Effizienz entscheiden dürften.

