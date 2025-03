FC Eilenburg: „Der Rückstand zur Halbzeit hat uns nicht umgeworfen.“

Eilenburg mit guten Start - Halle abgezocktVon Beginn an sahen die Zuschauer eine Begegnung, in welcher die Gastgeber keinen Zentimeter Rasen herschenkten. Im wahrsten Sinne des Wortes legten die Hausherren los wie die Feuerwehr. Fair aber robust gewann man den Ball im Mittelfeld und konnte ihn auf der rechten Außenbahn behaupten. Mit viel Übersicht wurde der Ball in den Rückraum gespielt und Kretzer zog aus der zweiten Reihe aus ab und traf volley zum 1:0 in die Maschen (4.). Schon früh waren die Gäste gefordert und kamen recht schnell mit dem 1:1 zurück. Eilenburg besetzte in dieser Situation die Räume nicht gut genug, sodass sich Halle auf der rechten Außenbahn durchsetzen konnte. Letztlich war es Friedrich im Strafraum, der zum Ausgleich vollendete (11.). Beim zweiten Treffer ließen die Hausherren dem Gegner freies Geleit, sodass der Ball erneut bei Friedrich landete und der zur 1:2-Gästeführung traf (21.). Im ersten Durchgang gab es noch eine Möglichkeit, in der die Gäste auf 3:1 hätten ausbauen können. Doch der Schuss von Richardson flog über das FCE-Gehäuse (32.).



Hausherren mit stabiler Abwehr und besseren Ende



Im zweiten Abschnitt erwartete der Gastgeber einen stark anlaufenden Gegner, sodass erst einmal die eigene Abwehr ihre Aufgaben mit Bravour erledigte. Es wurde in der Folge kaum noch etwas zugelassen. Je länger die zweiten 45 Minuten dauerten, desto mehr ging Eilenburg auf den Ausgleich und konnte darüber hinaus einige gute Ballstafetten liefern. Selbst als Jonas Marx für ein Foul die Gelb-Rote Karte sah (77.), ließ sich die Prüfer-Elf nicht von ihrem Weg abbringen. Und das Glück des Tüchtigen sollte sogar noch hold werden. Bis in die Nachspielzeit hinein lief Eilenburg mutig an und kam dadurch noch zum 2:2-Ausgleich. Aus dem Gewühl heraus vollendete Alexander Vogel zum viel umjubelten Ausgleich (90.+3).



Fazit: Es ist ein Punkt des Willens für den FC Eilenburg und kann im Abstiegskampf noch bedeutungsvoll werden. Vor allem aber dürfte es ein Sieg für das Selbstvertrauen sein. Und eben solches wird man im kommenden Heimspiel gegen Babelsberg benötigen.



Stimmen der Beteiligten:



Sascha Prüfer: „Ich ziehe den Hut vor beiden Mannschaften. Wir wussten, dass Halle Verletzungs- als auch Krankheitssorgen hat. Wir wollten diesen Umstand aber nicht zu sehr in unsere Köpfe lassen. Dennoch war unser Plan sehr risikoreich, weil wir wussten, wenn wir diesen Kampf mit dieser Intensität bis zum Schluss liefern können, dann sind wir in der Lage, dem Gegner Probleme zu bereiten. Es gab in der ersten Halbzeit auch Phasen, in denen man vielleicht das dritte Tor bekommen kann. Dann wäre es natürlich schwerer für uns geworden. Man darf aber nicht unsere Anfangsphase vergessen, wo wir richtig gut waren und sogar in Führung gegangen waren. Der Rückstand zur Halbzeit hat uns nicht umgeworfen, sondern wir haben das Risiko weitergelebt und weiter darauf gespielt, dem Gegner Probleme zu bereiten. Die Mannschaft hat gezeigt, wozu sie in der Lage ist, wenn sie frisch ist.“



Mark Zimmermann: „Wir sind in dieses Spiel nicht gut hineingekommen. Und trotzdem haben wir nach Rückstand mit einer Energieleistung das Spiel gedreht. Wir hätten in der ersten Halbzeit nach der ein oder anderen Möglichkeit auf 3:1 erhöhen können. Was mich sprachlos macht, ist die Phase in der zweiten Halbzeit, in der wir nicht klar auf das dritte Tor spielen und lieber den Sicherheitsgedanken an den Tag legen und jeden Ball zurückspielen. Es gipfelte dann in unserer Überzahl, als wir förmlich gespürt haben, vielleicht Angst vor dem Gewinnen zu haben.“



Die kommenden Aufgaben beider Kontrahenten:



FC Eilenburg: Freitag, 28. März um 19:00 Uhr; Heimspiel gegen SV Babelsberg 03.

Hallescher FC: Samstag, 29. März um 16:00 Uhr; Heimspiel gegen FSV Zwickau.