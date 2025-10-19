FC Eichenau verliert Kellerduell gegen TSV Türkenfeld

Nach dem 1:2 bei Türkenfeld bleibt Eichenau Tabellenletzter, während der Aufsteiger im Abstiegskampf wichtige Punkte sammelt.

Nach dem Überraschungssieg des FC Eichenau vor einer Woche über den zu dem Zeitpunkt an der Tabellenspitze stehenden SV Fuchstal machte sich am Sonntag, nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim TSV Türkenfeld, bei der Elf von Eichenaus Trainer Sebastian Schmeiser wieder Ernüchterung breit, während sich die Mannschaft von Türkenfelds Trainer Wolfgang Reinhardt etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt verschaffen konnte.

Der Aufsteiger aus Türkenfeld erwischte vor 80 Zuschauern den besseren Start in dem Kellerduell und ging nach fünf Minuten bereits in Führung, als zunächst Eichenaus Keeper den Schuss von Tim Lichtner noch abklatschen konnte, sich gegen den Nachschuss von Luca Grandl aber vergeblich streckte.

In den ersten 20 Minuten waren die Türkenfelder die spielbestimmende Mannschaft und hätten durch Grandl auch mit 2:0 in Führung gehen können. Doch diesmal jagte der Torschütze zum 1:0 das Leder über die Querstange.

Mitte der ersten Halbzeit wachte dann Eichenau etwas aus seiner Lethargie auf und kam zu ersten Möglichkeiten. Noch jagte Nick Sander das Spielgerät in den blauen Herbsthimmel, aber dann nutzte Nico Stotz einen Schnitzer in der Abwehr der Türkenfelder zum 1:1-Ausgleich.

Mit einer überragenden Einzelaktion versetzte Leon Wieland zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff dem Tabellenletzten aus Eichenau den Todesstoß. Er schnappte sich den Ball an der Mittellinie, degradierte vier Eichenauer zu Slalomstangen und erzielte das 2:1. Von dem Gegentor erholte sich Eichenau nicht mehr.

Trainer Schmeiser und Co-Trainer Wex saßen noch lange nach dem Ende konsterniert auf der Wechselbank. „Da schlägt man vor einer Woche noch einen der Favoriten in der Kreisliga und dann liefert man sieben Tage später eine leidenschaftslose Partie ab. So haben wir in der Kreisliga nichts verloren.“