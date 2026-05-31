FC Eichenau steigt ab – Spielertrainer Schmeiser hört nach drei Jahren auf

Eichenaus Trainer Sebastian Schmeiser. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der FC Eichenau verliert sein letztes Saisonspiel beim TSV Landsberg II mit 2:3. Spielertrainer Sebastian Schmeiser beendet die Tätigkeit beim Verein.

Der FC Eichenau steigt in die Kreisklasse ab. Die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Schmeiser verlor ihr letztes Saisonspiel beim TSV Landsberg II mit 2:3 (0:1). Selbst ein Sieg hätte den Starzelbachern nicht mehr gereicht. Im Fernduell gab sich der TSV Gilching II keine Blöße und gewann gegen Schlusslicht Jahn Landsberg mit 6:1. Nach einer starken Aufholjagd im Frühjahr fehlte den Eichenauern am Ende nicht viel. „Die Saison besteht aus Hinrunde und Rückrunde“, sagte Schmeiser.

Wir gehen in besten Verhältnissen auseinander.

Sebastian Schmeiser

Nach drei Jahren beim FCE hört der 33-Jährige auf. „Wir gehen in besten Verhältnissen auseinander“, sagte er. Für Schmeiser selbst beginnt nun ein anderes Kapitel. Familie und Beruf rücken in den Vordergrund. Vor allem Ehefrau Nina und Töchterchen Leia freuen sich darauf. Dass er eines Tages wieder auf einer Trainerbank sitzen wird, wollte Schmeiser „nicht ausschließen“.

Das Spiel in Landsberg war noch einmal eine Blaupause der Saison. „Die Gegentreffer fallen zu einfach“, sagte Schmeiser. Schon nach fünf Minuten brachte Johannes Oppenrieder die Hausherren in Führung. Nach einer halben Stunde traf Oppenrieder zum 2:0 für Landsberg. In Gilching stand es zu diesem Zeitpunkt bereits 5:0. Für Eichenau ging es damit vor allem noch um einen würdigen Saisonabschluss. Nach dem dritten Landsberger Treffer durch Niclas Dietmaier (60.) kamen die Starzelbacher noch einmal heran. Marco Wes traf zum 3:1 (68.), fünf Minuten vor Schluss erzielte Sebastian Preibisch das 3:2. „Die Moral hat gestimmt“, sagte Schmeiser.

Auch wenn er in der kommenden Saison nicht mehr das Sagen haben wird, blickt Schmeiser dem weiteren Weg des FC Eichenau zuversichtlich entgegen. „Ich freue mich für die Jungs, wie es weitergehen wird.“ (Dirk Schiffner)