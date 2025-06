FC Ederbergland verstärkt Trainerteam

Der 61-jährige Backhaus, aus Stadtallendorf/Hatzbach, wird als lizensierter Fitnesstrainer künftig an der Seite von Dragan Sicaja und Felix Möllmann arbeiten. Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen Athletik, Koordination und Prävention will er die Spieler individuell weiterentwickeln und sie gleichzeitig vor Verletzungen schützen. Backhaus war bereits von 2017 bis 2021 Teil von Sicajas Trainerstab bei Eintracht Stadtallendorf. Nun folgt der nächste gemeinsame Schritt in Ederbergland.

Auch auf Spielerseite gibt es ein starkes Signal: Wolfgang Klaus, der in den vergangenen zwei Jahren aufgrund einer hartnäckigen Knieverletzung ausgefallen war, kehrt zurück. Der Verein schenkt ihm weiterhin das Vertrauen. „Wir sind überzeugt davon, dass Wolfgang zu alter Stärke zurückfinden kann“, betont Sportlicher Leiter Holger Paulus.