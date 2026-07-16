FC Eddersheim will Top-Runde wiederholen

Viele neue Gesichter spielen nun beim FC Eddersheim. – Foto: RSCP Photo

Knapp einen Monat ist es her, seit der FC Eddersheim in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga die größten Spiele der Vereinsgeschichte erlebte. Auch wenn es mit dem 4:1 gegen den FK Pirmasens rückwirkend einen hochemotionalen, spektakulären Sieg gab, gelang der Aufstieg nicht. Mögen die Erlebnisse bei dem ein oder anderen Spieler und Verantwortlichen noch präsent sein - ein Thema in den ersten Wochen der Vorbereitung des FC Eddersheim ist das Finish der Vorsaison nicht mehr.

"Um ehrlich zu sein, in der Kabine ist das gar kein Thema. die Hierarchie ist aufgebrochen, man merkt die Veränderung im Kader", hat Trainer Carsten Weber festgestellt. Zumal sich mit Ioannis Vassiliou, der nach langer Verletzungspause im Saisonendspurt meist zu Teileinsätzen kam, noch mit vorerst unbekanntem Ziel verabschiedet hat. Ferner hat Nils Kohlbacher den Verein verlassen und spielt künftig für die Sportfreunde Seligenstadt in der Verbandsliga Süd. "Ein nachvollziehbarer Schritt, er hatte die vergangenen zwei Jahre zu wenig Spielzeit", sagt Weber.

Seok-Min Park, dessen Vertrag der Verein nicht verlängert hatte, hat bei Regionalliga-Absteiger TSV Schott Mainz angeheuert. "Er hat hintenraus richtig gut performt, aber wir haben ein Überangebot auf seiner Position", erklärt Weber. Was zeigt: Spieler, die der FCE aus sportlichen Gründen offenbar nicht braucht, finden bei einem Anwärter auf die Oberliga-Meisterschaft auf der anderen Rheinseite eine neue sportliche Heimat. Das unterstreicht das Niveau auf dem sich Eddersheim in Sachen Kaderplanung mittlerweile bewegt.

"Unsere vergangene Saison hat die Kaderplanung erleichtert. Wir haben die neuen Spieler schon mit der Intention geholt, wieder ambitioniert Fußball zu spielen. Die Regionalliga-Aufstiegsrunde war ein schönes Event, das würden wir gerne nochmal erleben", umreißt der Coach schon mal die Marschroute für 26/27.

Damit der FCE wieder in höheren Sphären mitspielen kann, hat sich der Verein mit einem Mix aus Erfahrenen und jungen Spielern verstärkt, viele davon waren Stamm- oder sogar Schlüsselspieler bei ihren bisherigen Vereinen auf Fünftliga-Niveau (siehe Übersicht unten). Dazu hat sich - als Reaktion auf den Abgang von Vassiliou - noch ein weiterer Zugang ergeben. Künftig wird Nils Orywol eine Option für hinten links sein, der Zugang spielte zuletzt in den USA und sollte nach seiner Rückkehr nach Deutschland eigentlich bei Wormatia Worms anheuern, doch der Wechsel zur Wormatia platze nach dem Aus von Trainer Anouar Ddaou und der FCE wurde Nutznießer. "Hohe Dynamik, sehr spielintelligent", beschreibt Weber Orywol, den er bereits aus dem NLZ der Frankfurter Eintracht kennt.

Taktisch bahnen sich Veränderungen an

Besonders vielseitig ist ferner Zugang Luis Hesse, der auch erst später im Transferfenster fix wurde. "Ein Box-to-Box-Spieler, der in der Zentrale alles spielen kann und extrem torgefährlich ist", sagt Weber. Der nun einhergehend mit der hohen Fluktuation wohl auch taktisch umstellen wird. Angesichts des Personals scheint ein System mit Flügelstürmern wahrscheinlich. "Wir werden ein bisschen was ausprobieren und verändern, sind nun auch durch andere Innenverteidiger-Profile variabler und haben mehr Geschwindigkeit, können also höher verteidigen. Der Kader ist extrem tief, es herrscht Konkurrenzkampf auf allen Positionen", sagt Weber. Zumal die Erfahrenen Jonas Kummer (nach Kreuzbandriss) und Cem Kara (könnte nach Achillessehnenriss im Oktober wieder fit sein) nach ihren schweren Verletzungen im Laufe der Runde noch zum Team stoßen werden.

Der FC Eddersheim im Schnell-Check