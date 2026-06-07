FC Eddersheim wahrt Regionalliga-Hoffnung

„Nach dem 0:1 habe ich mir ehrlicherweise Sorgen gemacht, da ich weiß, wie schwer es ist, wenn du aus einem 1:4 kommst und dann im Heimspiel direkt hinten liegst“, gestand Eddersheims Cheftrainer Carsten Weber nach dem Schlusspfiff. Doch seine Mannschaft ließ sich von dem erneuten Rückschlag nicht aus der Bahn werfen.

Dabei begann die Partie alles andere als nach Wunsch für die Gastgeber. Bereits in der 7. Minute deutete Pirmasens seine Gefährlichkeit an, als ein langer Ball über die rechte Seite durchgesteckt und quergelegt wurde. Der anschließende Abschluss strich allerdings über das Tor. Nur eine Minute später machte es der FKP besser. Wieder wurde der Ball in den Strafraum gelegt, diesmal fand die Hereingabe Manuel Grünnagel, der zum frühen 0:1 einschob (8.).

Thomasberger dreht die Partie

Der FCE antwortete schnell. Nach einer Ecke segelte der Ball vergleichsweise flach durch den Strafraum. Am zweiten Pfosten stand Maximilian Thomasberger goldrichtig und schob zum 1:1-Ausgleich ein (14.). „Der schnelle Ausgleich war sicher ein Schlüsselmoment in der Partie heute“, befand Weber später.

Auch taktisch reagierte der Trainer auf die Anfangsphase. „Wir haben nach dem Rückstand das System umgestellt, das hat funktioniert und dem Team Mut gegeben“, erklärte Weber. Die Umstellung zeigte Wirkung. Eddersheim gewann zunehmend die Kontrolle über die Partie und belohnte sich in der 27. Minute mit der Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wurde Thomasberger völlig freistehend gefunden und schweißte zum 2:1 ein.

Koob hält die Führung fest

Pirmasens blieb allerdings gefährlich und hätte wenig später ausgleichen können. Innerhalb weniger Augenblicke musste Felix Koob gleich zweimal sein ganzes Können aufbieten. In der 19. und 20. Minute lenkte der Schlussmann zwei gefährliche Abschlüsse jeweils mit starken Paraden über die Latte. Für Weber waren diese Szenen exemplarisch für die Qualität seines Torhüters: „Felix Koob hat heute wieder bestätigt, was er schon über 34 Spieltage unter Beweis gestellt hat.“

Während Koob hinten die Führung festhielt, legten seine Mitspieler vorne nach. Nachdem Kapitän Laurin Vogt im Strafraum umgerissen worden war, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Patrick Schorr übernahm Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:1 (35.).

Kurz vor dem Seitenwechsel verpasste Eddersheim sogar das vierte Tor. In der Nachspielzeit lief Niklas Kraus alleine auf den Torhüter zu, wurde aber im letzten Moment fair vom Ball getrennt. Der Nachschuss von Nils Fischer fand ebenfalls nicht den Weg ins Tor.

Kraus sorgt für die Vorentscheidung

Mit der Zwei-Tore-Führung im Rücken zog sich der FC Eddersheim nach dem Seitenwechsel etwas weiter zurück und konzentrierte sich zunehmend auf eine kompakte Defensivarbeit. Der FK Pirmasens reagierte mit offensiveren Wechseln und versuchte, den Druck auf die Gastgeber zu erhöhen. Wirklich zwingende Torchancen konnten sich die Gäste jedoch nicht erspielen. Stattdessen öffneten sich mit zunehmender Spieldauer immer größere Räume für das Eddersheimer Umschaltspiel.

Genau einen dieser Konter nutzte der FCE in der 68. Minute eiskalt aus. Nach einem Steckpass lief Niklas Kraus alleine auf den Torhüter zu, umkurvte diesen geschickt und schob zum 4:1 ins leere Tor ein. Mit diesem Treffer war die Partie praktisch entschieden. Pirmasens bemühte sich zwar weiterhin um offensive Akzente, biss sich aber an der konzentriert arbeitenden Eddersheimer Defensive die Zähne aus. Gleichzeitig blieben die Gastgeber bei Gegenstößen stets gefährlich.

So bot sich in der Nachspielzeit sogar noch die Chance auf einen höheren Sieg. Der kurz zuvor eingewechselte Kohlbacher setzte sich auf der rechten Seite durch und legte den Ball in den Rückraum. Dort kam Niklas Voit völlig frei zum Abschluss, traf den Ball jedoch nicht sauber, sodass dieser links am Tor vorbeitrudelte (90.+4).

Entscheidung fällt nun in Pirmasens

Nach dem Schlusspfiff überwog bei Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern die Freude über eine starke Leistung und die wiedergewonnene Hoffnung auf den Aufstieg. „Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, wie sie sich nach dem Rückstand aufgerafft hat und was sie für eine Leistung auf den Platz gebracht hat“, lobte Weber sein Team.

Unabhängig vom Ausgang der Relegation zeigte sich der Trainer begeistert vom Wettbewerb: „Diese Aufstiegsrelegation ist ein geiler Wettbewerb und es hat einen Riesenspaß gemacht, diese Spiele zu spielen und ein Teil davon zu sein.“

Durch den 4:1-Erfolg hat Eddersheim trotz der Auftaktpleite weiter Chancen, in die Regionalliga aufzusteigen. Im dritten und entscheidenden Spiel empfängt nun der FK Pirmasens den VfR Mannheim. Die Entscheidung über den Aufstieg fällt somit erst am letzten Spieltag der Relegationsrunde und der Traum vom Regionalliga-Fußball lebt in Eddersheim weiter.