FC Eddersheim vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte

Ist der FC Eddersheim Regionalligatauglich? Am Donnerstag geht es für die Staustufen-Elf in der Relegation zum VfR Mannheim. – Foto: Marcel Lorenz - Archiv

Mannheim/Hattersheim. Es war eine Saison, die so manchem Anhänger des FC Eddersheim noch lange in Erinnerung bleiben wird. Erst der sportlicher Höhenflug in der Hinrunde, dann im Winter die Trennung von Toptorjäger "Ibo" Yilmaz und Dominik Wüst aufgrund der Icon League , und schließlich die Gewissheit, dass die beste Saison der Vereinsgeschichte mit dem Aufstieg in die Regionalliga gekrönt werden kann. Die Lizenz hatte der FCE erst kürzlich erhalten. Pünktlich zum Start der Relegation möchte man sagen.

Denn auf die Mannschaft von Trainer Carsten Weber wartet mit dem Auswärtsspiel beim VfR Mannheim (Do., 14 Uhr) direkt die erste große Bewährungsprobe. Rund 200 bis 300 Anhänger werden den Hessenliga-Vizemeister ins Rhein-Neckar-Stadion begleiten, berichtet Vorsitzender Erich Rodler. Die meisten Fans reisen am Fronleichnamstag mit dem Zug an. Insgesamt rechnet der VfR Mannheim mit knapp 3000 Zuschauern.

Die Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest wird zwischen dem VfR Mannheim, dem FC Eddersheim und dem FK Pirmasens im rollierenden Verfahren ausgespielt. Zunächst empfängt Mannheim den FC Eddersheim. Endet die Partie remis oder gewinnt der FCE, trifft Mannheim anschließend auswärts auf Pirmasens. Gewinnt dagegen der VfR das Auftaktspiel, genießt Eddersheim im zweiten Duell Heimrecht gegen den FKP. Im dritten und letzten Spiel treffen schließlich die beiden Mannschaften aufeinander, die zuvor noch nicht gegeneinander gespielt haben.

Zum Spielplan der Aufstiegsrunde in die Regionalliga Südwest!

"Mannheim und Pirmasens sind Traditionsverein, die in der selben Liga wie wir spielen, und genauso nur Zweiter geworden sind wie wir", betont Rodler. "Wir werden alles dran setzen, eine gute Relegation zu spielen - dann wird man sehen."

Für Trainer Carsten Weber steht vor allem im Vordergrund, „den Menschen im Verein möglichst viel zurückzugeben“. Die Saison sei lang gewesen und habe Kraft gekostet. Nun gelte es, noch einmal alle Reserven zu mobilisieren. Nach dem Darmstadt-Spiel (3:5) habe er seinem Team zwei Tage frei gegeben, in zwei Einheiten am Dienstag und am Mittwoch soll der Matchplan verinnerlicht werden. Den VfR Mannheim schätzt Weber als „einfach gute Mannschaft“ ein, die „extrem viel Potenzial von der Bank“ mitbringe und über ein starkes Umschaltspiel verfüge. „Es geht in Richtung Regionalliga-Fußball. Sie werden uns mental und physisch alles abverlangen. Wir müssen dagegen sehr konzentriert und fokussiert sein.“

Anders als bei der 3:5-Niederlage gegen Darmstadts U21 am letzten Spieltag der Hessenliga, bei der Weber früh einige Leistungsträger auswechselte, dennoch mit einigen Situationen haderte: "Hintenraus gab es Situationen, bei denen es auch 5:5 ausgehen kann. Natürlich wechseln wir auch anders als unter anderen Wettkampfbedingungen. Richtig gefallen hat es mir aber nicht."

Nils Fischer für Donnerstag wieder eine Option

In welcher Grundordnung der FCE am Donnerstag auftritt, ließ Weber offen. „Die Jungs müssen sich mit dem wohlfühlen, was wir machen wollen“, erklärt der Coach. Vor allem um die Achse Felix Koob, Maximilian Thomasberger – zuletzt einer der stärksten Eddersheimer – und Patrick Schorr müsse die richtige Balance gefunden werden. Patrick Schur und Angel Arthee sammelten zuletzt wieder mehr Spielpraxis. Stürmer Nils Fischer wird am Donnerstag auch wieder zur Verfügung stehen, nachdem er am Samstag noch beim Langholz-Cup in der Wiesbadener Brita-Arena mitspielte. Im Zuge des Transfers von Leon Raitz, hat der FCE auch die Verlängerung von Fischer bekannt gegeben.

Mit den Transfers von Ronaldo dos Santos Ferreira, Aret Demir und Yannis Severis hatte der Hessenliga-Vizemeister bereits vor Wochen die Weichen für die kommende Saison gestellt. Auch wenn, zum Unverständnis von Erich Rodler, der Transfer von Raoul Petak (RW Hadamar) platzte.

Weber vergleicht VfR Mannheim mit Hessenliga-Meister Eintracht II

Vor allem aber fordert Weber von seiner Mannschaft, in Mannheim die Ruhe zu bewahren und „den Kopf nicht zu verlieren“. Vom Niveau her vergleicht der Trainer den VfR mit Hessenliga-Meister Eintracht Frankfurt II – gegen den Bundesliga-Unterbau zog Eddersheim in dieser Saison zweimal den Kürzeren. Nun wird sich zeigen, ob der FC Eddersheim bereit für die Regionalliga ist.